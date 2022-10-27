Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки.

Жителів Київщини попередили про можливість довготривалих, а саме понад 4 години, відключень електроенергії.

Про це йдеться в Telegram-каналі голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

"У Київській області застосовуються обмеження постачання електроенергії. Вимкнення можуть тривати довше, ніж 4 години. Це необхідно, щоб подолати наслідки нічної атаки країни-терориста", - пояснюють в ОВА.

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Зазначається, що усі служби працюють над відновленням та стабілізацією ситуації.

Атаки РФ по електро інфраструктурі: які наслідки

З 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій, що стало причиною масштабних відключень електропостачання. Через це влада закликала українців до свідомого споживання електроенергії у пікові години.

19 жовтня радник міністра з питань енергетики Олександр Харченко повідомив, що близько 40% енергетичної інфраструктури України серйозно пошкоджено.

З 20 жовтня по всій країні почали вводитися обмеження на постачання електричної енергії, а також починаючи з 07:00 до 23:00 наголосили на необхідності мінімізувати користування електроенергією.

Енергетики заявили, що докладають усіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин.

У ніч проти 27 жовтня, російські окупанти здійснили понад 6 атак дронами-шахедами по території Київщини. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання, тому наразі вводяться більш тривалі екстрені відключення світла.