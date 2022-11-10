Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності.

У Київській області заборонили використовувати гірлянди і святкову ілюмінацію.

Як повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram, рішення прийнято на Оперативному штабі ради оборони Київської області. Людей просять максимально економити електроенергію.

"На території Київської області заборонено використання святкової ілюмінації — гірлянд, світлових декорацій тощо", - наголошується у повідомленні.

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В ОВА також розповіли, де саме заборонять вмикати гірлянди. Цьогоріч без святкового освітлення будуть парки, вулиці та багато інших об'єктів.

"Це стосується як комерційної, так і комунальної та державної власності. Світлові декорації новорічних ялинок, парків, вулиць — залишимо на потім. Ми чинимо спротив ворогу, який здійснює енерготерор нашої країни. Максимальна економія електроенергії — це наш цивільний фронт сьогодні", - заявив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Проблеми з електроенергією: що відомо

Як повідомляв УНІАН, об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада.

За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% об’єктів енергетичної інфраструктури. З 20 жовтня по всій країні запровадили обмеження на постачання електроенергії.

Нещодавно стало відомо, що міська влада Києва розглядає ймовірність святкування Нового року та Різдва в обмеженому форматі. Після того, як у ЗМІ показали, як може цьогоріч виглядати головна ялинка, обурені українці створили петиції. Вони зазначали, що святкові гірлянди на ялинці не допоможуть економити електроенергію.

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