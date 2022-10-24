В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.

Затриманий СБУ за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.

Про це повідомляє проет "Схеми" від Радіо Свобода.

Журналісти дізналися, що 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ та отримав його 18 жовтня 2000 року.

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Після перевірки номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ стало відомо, що паспорт не перебуває у переліку недійсних. Крім цього, В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.

На підприємстві "Мотор Січ" щодо російського громадянства Богуслаєва відповіли, що їм про це нічого невідомо.

Затримання голови "Мотор Січ" Богуслаєва: що відомо

22 жовтня ввечері в ЗМІ з'явилася інформація про затримання президента ПАТ" Мотор Січ " В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді.

23 жовтня інформацію про затримання Богуслаєва підтвердили в СБУ. Крім того, затриманий начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.

24 жовтня правоохоронці оприлюднили докази співпраці президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з Російською Федерацією. Компанія продовжувала поставляти запчастини навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.