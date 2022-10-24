Затриманий СБУ за підозрою у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору президент підприємства "Мотор Січ" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.
Про це повідомляє проет "Схеми" від Радіо Свобода.
Журналісти дізналися, що 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина РФ та отримав його 18 жовтня 2000 року.
Після перевірки номера паспорта у реєстрі Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ РФ стало відомо, що паспорт не перебуває у переліку недійсних. Крім цього, В’ячеслав Богуслаєв також має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії.
На підприємстві "Мотор Січ" щодо російського громадянства Богуслаєва відповіли, що їм про це нічого невідомо.
Затримання голови "Мотор Січ" Богуслаєва: що відомо
22 жовтня ввечері в ЗМІ з'явилася інформація про затримання президента ПАТ" Мотор Січ " В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в державній зраді.
23 жовтня інформацію про затримання Богуслаєва підтвердили в СБУ. Крім того, затриманий начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності цього підприємства.
24 жовтня правоохоронці оприлюднили докази співпраці президента "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва з Російською Федерацією. Компанія продовжувала поставляти запчастини навіть після початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну.