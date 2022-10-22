За даними журналістів, затриманого підозрюю в держзраді

В українських ЗМІ з'явилася інформація про затримання почесного президента ПАТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Його нібито підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляють як місцеві запорізькі ЗМІ, так і загальноукраїнські.

Так за даними видання Обозреватель, Богуслаєва затримали в суботу, 22 жовтня. Його нібито під конвоєм везуть із Запоріжжя до Києва.

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Затриманого підозрюють у державній зраді, за що в період воєнного стану передбачено довічне ув'язнення.

Крім того, місцеве видання "ЗаБор"повідомляє, що правоохоронці 22 жовтня провели у Богуслаєва обшуки. При цьому в будинок підозрюваного силовиків не пускали й довелося розкривати двері.

Також є інформація, що обшуки провели не тільки у Богуслаєва. Офіційної інформації поки немає.

Скандал навколо "Мотор Січ" - що відомо

У грудні 2019 року президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв підтвердив продаж акцій підприємства китайським компаніям.

14 січня цього року Мінторгівлі США ввело санкції проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції АТ "Мотор Січ", заявивши, що ця компанія загрожує національній безпеці США.

29 січня президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема щодо китайської компанії Skyrizon, яка намагалася купити акції українського підприємства.

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у державну власність. Пізніше це рішення ввів у дію глава держави.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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