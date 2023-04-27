Міський голова сподівається, що це стане "стимулом для переходу до українських церков".

Міська рада Чернівців позбавила Українську православну церкву Московського патріархату права користування понад 20 земельними ділянками. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Роман Клічук.

"На сесії міської ради депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування понад двадцятьма земельними ділянками у громаді. Це логічний і правильний крок", - написав міський голова.

Він висловив сподівання, що ці дії стануть "стимулом для переходу до українських церков". "Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними", - зауважив Клічук.

Відео дня

Як уточнює кореспондент "Суспільного", йдеться про 22 храми МП на території Чернівецької громади - Кафедральний собор поблизу Соборної площі, Свято-Николаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир "Гореча" та жіночий монастир на вулиці Буковинській та інші.

Цьому передувала реєстрація петиції, у якій пропонували розірвати усі договори міста з УПЦ МП. Звернення до чиновників зібрало удвічі більше необхідних голосів.

УПЦ МП - санкції РНБО і виселення з Лаври

Ще 29 березня, згідно з рішення адміністрації заповідника, попи УПЦ МП повинні були покинути приміщення Києво-Печерської лаври і дати змогу вільно працювати комісії Мінкульту з обстеження наявності і стану держмайна.

Водночас УПЦ МП не звільняє території Лаври і продовжує провокувати сутички між прихожанами та поліцією, а також перешкоджає роботі комісії.

На початку квітня екс-намісника Лаври Павла Лебедя ("Мерседеса") затримали за підозрою у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдання дій агресора. Зараз він під домашнім арештом. Водночас у глави УПЦ МП Онуфрія знайшли російське громадянство, яке він, втім, палко заперечує.

ЦЬому передувало запровадження проти топ-представників УПЦ МП санкцій з боку держави і низка обшуків СБУ у регіональних єпархіях МП.

Вас також можуть зацікавити новини: