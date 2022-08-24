Зростає кількість тих громадян, які частіше розмовляють українською вдома, особливо за час повномасштабної війни.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 17-18 серпня.
Зокрема, 51% опитаних людей зазначили, що розмовляють вдома українською (у квітні 2022 року – 48%), третина – двома мовами, 13% – російською. Понад половина жителів півдня і сходу – двомовні, близько чверті – російськомовні.
"Використання російської в побуті зменшилося приблизно вдвічі", - констатують соціологи.
При цьому 76% опитаних вказали українську мову як рідну, 19% – російську, але 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.
За даними опитування, 86% вважають, що українська мова повинна бути єдиною державною мовою, а 10% підтримують статус російської як офіційної в окремих регіонах, лише 3% виступають за російську як другу державну мову в Україні.
У групі "Рейтинг" повідомляють, що понад половина опитаних до війни постійно спілкувалася українською мовою, чверть – інколи, кожен п’ятий – рідко або ніколи.
"За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Інколи говорять українською – 24%, рідко або ніколи – 12%. Частіше почали використовувати українську жителі півдня і сходу, переселенці. 19% українців з початку війни перейшли на постійне або частіше використання української мови. Загалом з початку війни 41% російськомовних та двомовних почали частіше говорити українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше", - зазначають соціологи.
Також, за даними опитування, спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед українців. Понад 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть не дивилися раніше і зараз не дивляться. Загалом майже 70% не дивились російські серіали протягом останніх півроку і ця цифра зросла втричі. Тільки 15% продовжують дивитись російські серіали як і раніше.
Окрім того, понад 40% опитаних взагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше і зараз не слухають. Загалом майже 60% не слухали російську музику протягом останніх півроку і ця цифра зросла майже вп’ятеро. Тільки чверть продовжують слухати російську музику як і раніше.
Соціологи додали, що до початку повномасштабного вторгнення частіше за інших російські серіали дивилися старші опитані, жінки, жителі сходу та півдня, а музику слухали молодь та представники середнього покоління, чоловіки.
"Сьогодні російські серіали дещо частіше інших дивляться представники середнього покоління та жінки. Натомість щодо музики, то значно вирізняються у частоті споживання представники молоді, середнього покоління та чоловіки (третина у цих категоріях надалі продовжують слухати музику російських виконавців)", - йдеться в дослідженні.
Як проводилося опитування
Опитування проведено серед населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Опитано 1000 респондентів методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні проголошення незалежності України підтримали б 97% громадян, свідчать результати опитування. У групі "Рейтинг" зазначають, що порівняно з минулим роком цей показник зріс з 80 до 97%, порівняно з 2012 роком – з 62 до 97%.