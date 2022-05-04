Також погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та "ДНР" і "ЛНР".

Під час війни в українців погіршилося ставлення до мешканців Росії та Білорусі, але росіян не люблять більше.

Такі дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

До жителів Білорусі позитивно ставляться лише 22% (за рік показник погіршився втричі), негативно – 33%, нейтрально – 42%. Натомість до жителів Росії переважає негативне ставлення – 69%. Позитивно ставляться до них 8% (за рік показник погіршився більш ніж втричі), нейтрально – 20%.

Соціологи зазначають, що вже під час війни також погіршилося ставлення до росіян, які проживають в Україні, мешканців окупованого Криму та "ДНР" і "ЛНР". До мешканців окупованого Криму позитивно ставляться 41%, негативно – 14%, нейтрально – 40%.До мешканців т.зв. ДНР/ЛНР позитивно ставляться 27%, негативно – 31%, нейтрально – 37%.

За даними опитування, ставлення до різноманітних етнічних та мовних груп, котрі проживають в Україні показали переважно позитивне, або ж позитивно-нейтральне ставлення респондентів до них. Найкраще українці ставляться до україномовних (95% – позитивно) та російськомовних (57% – позитивно, 30% – нейтрально, 13% – негативно) українців. Позитивне ставлення переважає також і щодо євреїв (60%) та угорців (49%), що проживають на території нашої держави.

До росіян, які проживають в Україні позитивно ставляться 30%, негативно – 27%, нейтрально – 39%.

Довідка. Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 27 квітня в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. 1 тис. респондентів були опитані методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, майже 90% українців підтримують визнання дій російських військ в Україні геноцидом українського народу.

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