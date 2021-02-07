Зброя в законі

Українські стрільбища переповнені охочими натиснути на пусковий гачок справжнього пістолета. Люди хочуть бути захищеними та вміти поводитись зі зброєю. Адже депутати ось-ось розглядатимуть відповідні законопроекти, які, можливо, впорядкують питання володіння й застосування зброї. А, можливо, й ні.

Навіщо українці купують зброю? Щоб бути впевненими у собі. Принаймні, так це пояснює ТСН.Тижню один з інструкторів в елітному тирі: «Я хоч щось зробив для того, щоб захистити себе, свою сім’ю».

Cтрільбища, як дорогі, так і бюджетні, за словами фахівців, зараз переповнені охочими натиснути на пусковий гачок справжнього пістолета.

«Всі проблеми, які трапляються з нашими людьми – вони трапляються на вулиці. Людина абсолютно беззахисна. Поліції поруч нема. І для того, щоб мати шанс врятувати себе, має мати відповідний інструмент. Мова йде про пістолет», - розповідає ТСН.Тижню голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

Та от мати для самозахисту такий нарізний короткоствол (що, по-простому, і є пістолетом) - це автоматично... в'язниця для майже кожного українця. Володіння ним, з точки зору законодавства, те саме, що мати вдома танк чи гармату.

Винятки, звісно, є - табельний пістолет для силовиків, суддів, депутатів, чиновників високого рангу. Тобто практично вся наша еліта. Ну, а якщо закон не дозволяє, є виняток з винятку - нагородний ствол. Його вручають за видатні заслуги президент або міністри МВС чи ЗСУ.

«Я постійно їжджу з ним. Це є моєю звичкою», - розповів ТСН.Тижню відставний офіцер Ігор.

В чоловіка ще з 2017 року є такий нагородний «Форт». Отримав його, каже, особисто від міністра, як учасник бойових дій, офіцер запасу.

Й Ігорю, як нікому іншому, дуже не просто чути, що таку саму зброю отримують від представників влади… кримінальні авторитети.

«Ми можемо згадати оці всі нагородні стволи, які видані там, наприклад, кримінальному авторитету Князю Харківському, який відсидів 12 років за вбивство. Уявляєте собі?», - каже Георгій Учайкін.

Але уявляти собі потрібно навіть не це...

«Холосте» законодавство

Сполучені Штати, уся цивілізована Європа та навіть Росія з Білоруссю законом регулюють обіг зброї серед цивільного населення. Україна ж - унікальна. Зброя є, закону нема.

За словами речника Міністерства внутрішніх справ України Артема Шевченка, в Україні «біля мільйона стволів зареєстрованої зброї» - травматичні пістолети, мисливська зброя, рушниці, нарізні карабіни. На це вітчизняна Феміда дивиться крізь зав'язані очі. Адже яка зброя і для котрого українця може бути легальною, вирішує парочка старих міністерських наказів.

«Наказ МВС, який введений в дію постановою Кабміну… Безумовно, це не того рівня, не тої сили і не того часу норми, які мають бути в законі», - розповідає ТСН.Тижню Артем Шевченко.

Тобто зовсім неважливо - бойовий офіцер одержує нагородний ствол, чи звичайний мисливець купує рушницю. Де-факто, вердикт буде однаковим для всіх.

«Якщо ви маєте зброю, то ви нею володієте незаконно! Бо в нас немає закону, який би регулював володіння зброєю», - каже народний депутат Олександр Дануца.

Можливо, тут діє інший принцип: що не заборонено, то дозволено. Утім, для країни, яка ще й воює, така невизначеність - небезпечна. Близько мільйона де-юре зареєстрованої зброї - це ніщо у порівнянні з майже 5-мільйонним «чорним» арсеналом українців. На початку війни зброя з фронту масово хлинула в тил. І якби лиш стрілецька...

«Раніше, до війни, застосування ручних гранат в цивільному житті було раз на півроку, на рік. Зараз кількість завезених ручних гранат з фронту невігласами… ну, ледь не щодня вибухають гранати і наносять, як правило, шкоду або вбивають людей», - каже Артем Шевченко.

«Дуель» депутатів

Врегулювати обіг зброї взялися дві різні парламентські групи. Важливо розуміти: йдеться не про залізо, яке стріляє, а про те, кому воно потрапить до рук? І чи не стане крові більше, ніж є вже, якщо дозволять пістолет.

«Наприклад, візьмемо «Глок-35». В обоймі – 15 патронів. Він стріляє як автомат. У 2011 році у Норвегії Брейвік розстріляв і вбив понад 60 людей. Серед його озброєння був звичайний мисливський карабін і «Глок». Тобто людина, маючи навички і «Глок», за дві хвилини може вбити, щонайменше, десять осіб», - каже народний депутат Дануца.

Таким чином, переконують депутати, кожен пункт у двох запропонованих законопроектах - не просто слова на аркуші, а реальні людські життя. Ну, а ще... реальні гроші.

«Знову ж таки, ситуація з нагородними стволами. Останню цифру, яку я чув… за дешевий пістолетик – 10 тисяч доларів. Це щоб потрапити в нагородний список», - розповідає Георгій Учайкін.

Два проекти закону «про зброю» спершу розглянув правоохоронний комітет Верховної Ради. На ньому депутати попередньо підтримали один документ, який і став «основним». Інший відхилили, і він став «альтернативним». В чому ж між ними різниця?

В цій депутатській дуелі одні парламентарі кажуть, що відмінності не великі, лише дві. Інші, навпаки, наполягають, що відмінності глобальні. За секунданта в цій ситуації, схоже, виступає поліцейське міністерство.

«Чи хочуть громадяни мати більше доступу до зброї? Більше, ніж мають зараз?.. Якщо суспільство скаже: так, хочемо і жити без цього не можемо, це єдине, про що ми зараз турбуємося – ну, нема питань. Але щось мені здається, якщо ми проведемо соціологічні опитування, навряд чи громадяни у великій більшості дадуть позитивну відповідь на це питання», - каже речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

ТСН.Тиждень провів власне опитування у Фейсбуці, також вже є результати всеукраїнського соцопитування від групи «Рейтинг». Так, в онлайн опитуванні ТСН.Тижня майже 80 відсотків користувачів фейсубку відповіли, що хочуть мати пістолет для самозахисту. Але це не показовий результат. Бо йдеться про громадян з активною позицією. Тож на фоні цього, офіційне опитування групи «Рейтинг» близьке до того, що казали ТСН.Тижню люди на вулиці: право на вогнепальну зброю підтримали лише 23% опитаних, проти - 75%.

Звичайно, аргументи прихильників зброї відомі: вбити можна і ножем, і сокирою, і автомобілем - їх же не забороняють! Але в більшості своїй ними ріжуть хліб, колють дрова і возять родину. Револьвер має одне єдине застосування.

Закон. Гроші. Два стволи.

ТСН.Тиждень відвідав наелітніший зброярський салон в Україні. В ньому пістолети – за ціною вживаного автомобіля. А рушниця чи карабін взагалі тягнуть на люксовий позашляховик.

«Поява закону не тільки знизить ціни, а й дасть можливість завозити більше дешевих зразків. Я думаю, що пістолети типу «Макарова», швидше за все, з’являться на українському ринку за ціною не більше 200 доларів. Не більше», - переконаний Георгій Учайкін.

Тобто бойовий ствол, який коштуватиме як звичайний смартфон, стане доступний мільйонам українців. Від такого навіть теоретичного «пристрілювання» в МВС уже напружилися.

«МВС традиційно консервативне в цьому питанні. Зброя – це дуже серйозно. Вона створена для чого? Щоб забрати життя чи чинити шкоду. Це ж не фантіки!», - каже Артем Шевченко.

Ще рік тому Ігор Кім спеціально для ТСН.Тижня відтворював траєкторію польоту кулі з карабіна. Тобі зі схожої зброї у центрі Києва снайпер цілився в дорослого чоловіка, а убив хлопчика. Прикметно, що такий довгоствол МВСівскі укази вже зараз дозволяють легально купити тим, кому вже виповнилось 25 років, хто має гроші та довідку, що здоровий. Адже цей карабін вважається просто мисливським знаряддям. А що ж тоді з пістолетом?

За словами власника короткостволу Ігоря, його нагородний ствол – завжди на паску. «Я менше собі дозволяю будь-яких вільних дій. Розуміючи, що в мене є відповідальність», - каже експерт зі стрілецької зброї.

Чоловік чудово знає правила, коли може себе цією зброєю обороняти. Його слова майже дублює народний депутат Андрій Шараскін. У нього теж нагородний короткоствол. Теж за заслуги на війні. І парламентар теж залізобетонно переконаний: кожен відповідальний громадянин повинен мати право на пістолет для самозахисту. Про що й клопоче у своєму «альтернативному» законопроекті. Ну, а про що тоді «основний»?

З найважливішого, що потрібно розуміти – «основний» законопроект пропонує дозволити пістолет тільки, по суті, для захисту житла. За межами дому короткоствол носити заборонено. Якщо ж возити його в автомобілі, то… він має бути розряджений та у спеціальному кейсі.

«Кому він потрібен в розрядженому стані? Коли воно все зберігається окремо. Тобто окей, гаразд, ви зачекайте, на мене не нападайте, я відкрию спеціальний кейс, споряджу… і то, я не маю права його використовувати. Ви розумієте, в чому абсурд?», - обурюється депутат Андрій Шараскін

Тому вже його «альтернативний» проект закону направлений на легалізацію пістолета і вдома, і на вулиці. Але - визначає місця, «вільні» від носіння зброї. Саме до розробки цього законопроекту були дотичні представники Асоціації власників зброї, які зараз його активно лобіюють.

У зброярській асоціації не приховують, що вбачають у МВС монополістів. «Вони монопольно тримають одночасно за горлянку і за ще одне місце весь бізнес!», - підкреслює Георгій Учайкін.

Йдеться про те, що «основний» законопроект пропонує створити реєстр зброї на базі Міністерства внутрішніх справ. А відібрати це у МВС і сформувати реєстр зброї на базі Міністерства юстиції – це хочуть автори «альтернативного» проекту закону.

Разом з цим обидва законопроекти схожі в тому, щоб зброю розбити на категорії, на штиб водійського посвідчення: A, B, C, D. Щоб реально, а не фіктивно навчати поводження з пістолетом. І, важливо, дозволити короткостволи лиш тим людям, які роками мали досвід володіння іншою зброєю, як-то мисливською. Та, при цьому, не мають за спиною шлейфу з нетверезого водіння чи інших гріхів.

І вже зовсім скоро має стати очевидним, для чого депутати затіяли свою дуель. Чи задля історичного закону, щоб дати людям право на самозахист, чи це - просто розвідка боєм для гравців зброярського ринку.

Андрій Орляк, Данієль Коссаковський, Андрій Сокуренко, Костянтин Слюсар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter