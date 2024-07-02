На зустрічі із Зеленським говоритиме про мир з Росією і про взаємовідносини України і Угорщини

Прем’єр-міністр Віктор Орбан сьогодні зранку прибув до Києва. Про це повідомив речник угорського уряду Золтан Ковач у соцмережі Х.

"Віктор Орбан прибув до Києва сьогодні вранці, щоб обговорити європейський мир із президентом Володимиром Зеленським", - написав Ковач. Також зазначив, що переговори будуть присвячені можливостям досягнення миру, а також актуальним питанням угорсько-українських двосторонніх відносин.

Водночас столичні канали публікують відео, на якому кортеж Віктора Орбана рухається вулицями Києва. Очевидно, проросійський політик прямує на Банкову для зустрічі з президентом Зеленським. Орбан не був в Києві з 2015 року.

Орбан в Києві - що передувало

Як повідомляв УНІАН, цей візит прем’єр-міністра Угорщини відбувається в той час, коли Угорщина перебирає на себе головування в ЄС за ротаційним принципом". Орбан вперше з початку повномасштабного вторгнення приїде в країну.

Угорщина 1 липня розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, яке триватиме до 31 грудня 2024 року.

Головування у Раді ЄС здійснюється на ротаційній основі поміж 27 країнами-членами Євросоюзу кожні шість місяців. Країна, яка головує, керує роботою Ради ЄС і представляє усіх країн-членів під час переговорів з іншими інституціями Євросоюзу.

Орбан розкритикував початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Він заявив журналістам, що Угорщина "не згодна з цим процесом вступу", але пообіцяв не блокувати його. На його думку, старт переговорів є "чисто політично мотивованим процесом".

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