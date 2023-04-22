Україна позбудеться географічних назв, пов'язаних з російським колоніалізмом.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "про географічні назви", що передбачає так звану "деколонізацію" топонімів (географічних назв) в Україні. Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради України.

Згідно з цим законом, в Україні відтепер заборонено давати географічним об'єктам назви, які символізують або звеличують Росію. Також заборонені топоніми, пов'язані з пам'ятними місцями, датами, подіями в російській історії.

Закон прямо забороняє називати географічні об'єкти на честь історичних діячів, які здійснювали агресію проти України або іншої країни, або здійснювали тоталітарну політику і практику радянського і російського режимів, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

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"Назви російських міст, сіл, вулиць, річок, озер, гір на топонімічній карті України – це п'ята колона в нашому суспільному житті, це гострий ніж, що зачаївся над нашим буттям і щодня впливає на нашу свідомість, намагаючись притупити сприйняття цивілізаційного, пригальмувати розвиток українського світогляду та української ідентичності", – йдеться в пояснювальній записці до закону.

Перейменування в Україні

Після Революції Гідності в Україні почалася хвиля перейменувань географічних об'єктів, яка досягла піку в 2016 році після ухвалення закону про декомунізацію. Серед найбільш відомих результатів цього процесу-перетворення Дніпропетровська на Дніпро, а Кіровограда – на Кропивницький.

Друга хвиля перейменувань почалася в Україні після 24 лютого 2022 року і вже була пов'язана з відмовою від назв, пов'язаних не стільки з комуністичним минулим, скільки з Росією взагалі. На гребені цієї хвилі з'явилася навіть ідея перейменувати саму Росію - на Московію.

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