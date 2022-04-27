Також Харків відмовляється від п'ятьох російських міст-партнерів.

Топоніми, пов'язані з Росією, повинні зникнути з карти Харкова.

Про це в Telegram повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Вважаю, що в Харкові не може бути топонімів, пов'язаних з країною-агресором. Після нашої Перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району і Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розв'язаної проти нас війни, багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, що пов'язані з РФ, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться занадто багато шрамів, які довго ще нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами", - заявив мер міста.

Також, за словами Терехова, ще в перші дні війни він дав доручення прибрати з сайту Харківської міської ради всі російські міста-партнери Харкова.

"Таких міст було п'ять – Бєлгород, Нижній Новгород, Санкт-Петербург, Новосибірськ і Москва. У Харкова, який вже 63-й день піддається цілодобовим бомбардуванням, не може бути побратимів в країні-агресорі. Тим більше, не може бути містом-партнером Москва, в якій і зароджувалися плани щодо знищенню України і геноциду українського народу", - зазначив Терехов.

Він підкреслив, що найближчим часом на сайті міської ради буде створено спеціальний розділ, де жителі зможуть залишати свої пропозиції про те, які топоніми Харкова повинні назавжди зникнути, а які з'явитися.

"Упевнений, що на карті нашого міста повинні бути увічнені захисники Харкова та України – як окремі герої, так і цілі військові з'єднання. Упевнений, нові назви вулиць завжди будуть нагадувати нам і нашим дітям про те, що зробила Україна і який внесок вніс Харків у боротьбу за наші честь і гідність, за Незалежність країни, за право на існування українського народу", - підсумував Терехов.

Нагадаємо, російські окупанти пішли у наступ на Харківщині.

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