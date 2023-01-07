Зеленський: російські снаряди били по Бахмуту та інших українських позиціях / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що лише вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення миру.

"Світ сьогодні вкотре зміг переконатися, наскільки брехливі будь-які слова будь-якого рівня, які звучать із Москви. Вони щось там казали про нібито припинення вогню. Але реальність - це російські снаряди, які знову били по Бахмуту та інших українських позиціях", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Він додав, що вкотре підтвердилося, що "тільки вигнання російських окупантів з української землі та ліквідація будь-яких можливостей Росії тиснути на Україну та всю Європу означатиме відновлення тиші, безпеки і миру".

"Заради цього працюємо ми, саме на це спрямована допомога наших партнерів, саме таку мету зараз має увесь цивілізований світ. І я дякую всім, хто нам допомагає боронити незалежність України", - сказав президент.

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Війна в Україні - "різдвяне перемир'я"

Як повідомляв УНІАН, 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 00:00 7 січня "режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення". В Офісі президента України назвали лицемірством оголошене Росією припинення вогню.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що оголошення Росії про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як "і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми". У Пентагоні заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком" і констатували порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

За даними Генштабу, протягом сьогоднішньої доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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