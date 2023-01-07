Протягом доби російські окупанти завдали авіаудару та здійснили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Російські Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Як розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, попри оголошений так званий "режим припинення вогню", російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.

Поряд з цим, протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах", - йдеться в повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала; на Слобожанському напрямку загарбниками було обстріляно райони чотирьох населених пунктів Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів; на Бахмутському напрямку супротивник обстріляв понад 15 населених пунктів; на Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали шість населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку було обстріляно чотири населених пункти Донецької області; на Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів; на Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура поблизу 17 населених пунктів.

Також у Генштабі попередили, що небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 14 населених пунктів. Вчора росіяни завдали одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Також 6 січня російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, в результаті одна людина загинула, семеро - поранені. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Напередодні російський президент Володимир Путін після розмови з турецьким главою Ерджепом Таїпом Ердоганом оголосив про одностороннє припинення вогню. У Пентагоні, як і в Україні, заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком". Пентагон констатував порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

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