Російські Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках.
Як розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України, попри оголошений так званий "режим припинення вогню", російські окупанти продовжують обстрілювати позиції українських підрозділів з танків, мінометів та ствольної артилерії.
Поряд з цим, протягом доби противник завдав авіаудару та здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
"Ворог зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - продовжує вести активну оборону на раніше зайнятих рубежах", - йдеться в повідомленні.
На Волинському і Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала; на Слобожанському напрямку загарбниками було обстріляно райони чотирьох населених пунктів Харківської області.
На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневу активність ворога зафіксовано біля 13 населених пунктів; на Бахмутському напрямку супротивник обстріляв понад 15 населених пунктів; на Авдіївському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали шість населених пунктів Донецької області.
На Новопавлівському напрямку було обстріляно чотири населених пункти Донецької області; на Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 16 населених пунктів; на Херсонському напрямку від мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура поблизу 17 населених пунктів.
Також у Генштабі попередили, що небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Війна в Україні - останні новини
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах 14 населених пунктів. Вчора росіяни завдали одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Також 6 січня російські окупанти 39 разів обстріляли Херсонщину, в результаті одна людина загинула, семеро - поранені. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Напередодні російський президент Володимир Путін після розмови з турецьким главою Ерджепом Таїпом Ердоганом оголосив про одностороннє припинення вогню. У Пентагоні, як і в Україні, заяву Путіна назвали "пропагандистським трюком". Пентагон констатував порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".