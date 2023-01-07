Представник Пентагону назвала заяву Путіна "пропагандистської прийомом", яка в підсумку не спрацювала.

Пентагон констатував порушення Росією взятого на себе ж так званого "різдвяного перемир'я".

Як відзначила представниця Міноборони США Лора Купер, 6 грудня ЗС РФ не зупиняли бойових дій, хоча напередодні Путін взяв на себе одностороннє припинення вогню.

Купер назвала заяву Путіна "пропагандистським прийомом", яка в підсумку не спрацювала.

Відео дня

На думку Пентагону, Росія продовжить безглузді штурми українських позицій силами ув'язнених.

Путін оголосив "перемир'я" на Різдво - що відомо

Путін оголосив про "різдвяне" перемир'я після заклику глави РПЦ Кирила, який заявив, що православні повинні мати можливість ці дні провести в церкві.

"Припинення вогню" "здійснюється" в односторонньому порядку, оскільки Україна відразу ж відхилила "мирну ініціативу" держави-агресорки. Секретар РНБО Олексій Данилов підкреслив, що бачить брехню і лицемірство в ініціативі Кремля.

Намірам Путіна не повірив ні американський президент Джо Байден, ні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

В Офісі президента відповіли, що серед головних умов припинення вогню буде видворення російських військ з українських земель.

Оголосити "перемир'я" в односторонньому порядку Путіна змусив турецький глава Реджеп Таїп Ердоган.

Вас також можуть зацікавити новини: