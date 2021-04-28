Жодної пісні українською в Apple Music: чому насправді "зради" немає

В топ-25 найпопулярніших треків, які слухають кияни в Apple Music, другий день поспіль немає жодної пісні українською мовою. Проте експерти наголошують: проблема є, але «зради» немає. Як формуються чарти в Apple Music, чи справді українці мало слухають україномовних виконавців та як з цим бути – УНІАН розпитав українських виконавців та представників індустрії.

В Apple Music з'явилися плейлисти з найпопулярніших треків у різних містах світу. На сайті додатку повідомляється, що плейлисти оновлюватимуться щодня. А складатися будуть з топ-25 пісень, які слухають у місті.

У Києва також є цей плейлист. На момент написання матеріалу, в топ-25 пісень, які слухає українська столиця, потрапили лише кілька вітчизняних артистів. При цьому їх пісні або російською, або англійською мовами. Україномовних пісень в плейлисті немає. В трійці лідерів знаходяться композиції російського співака Єгора Кріда, американського репера Lil nas X та російського гурту Miyagi & Andy Panda.

Голова Фонду Розвитку української музики Роман Муха зауважує: проблема не в тому, що наші люди не хочуть слухати українського. «Така думка не зовсім відповідає дійсності. Насправді, цей «шум» з чартами пов'язаний з тим, що ними рулить Росія», - зазначає Муха.

Як формуються чарти Apple Music

В Україні немає регіонального офісу Apple Music або YouTube Music - ці офіси знаходяться в Москві.

«У співробітників цих регіональних офісів немає окремого завдання - складати чарти для України. Вони їх складають, орієнтуючись на територію СНД. Промотують виконавців, виходячи зі своїх культурних і бізнес-інтересів. Тому, наприклад, топ-Києва чи топ-Алма-Ата можуть майже не відрізнятися », - розповідає голова Фонду Розвитку української музики Роман Муха.

Він переконаний: такий стан справ негативно впливає на український музичний ринок.

По-друге, аудиторія слухачів сприймає такі плейлисти як сигнал – слухати російське модно. «Люди думають: «Ми ж хочемо буди «модні». Тому будемо слухати російське»», - відзначає Роман Муха.

За його словами, Фонд Розвитку української музики, активісти та експерти ринку обдумують, як вести переговори з центральними офісами Apple Music і YouTube Music. Щоб ті відкрили регіональне представництво своїх компаній у Києві або хоча б перенесли їх у Варшаву, враховуючи відносини між Росією та Україною.

«Нам непотрібно нав’язувати російську музику, ми вже потерпаємо від культурної та інформаційної російської експансії. Про цю проблему треба говорити», - підкреслює голова Фонду Розвитку української музики.

Продюсер креаторів TVORCHI Петро Заставний теж звертає увагу: під час запуску трека артисту важливо отримати підтримку таких платформ як Apple Music. А для цього треба спілкуватися безпосередньо з їх представництвом. Тому ідеально було б мати в Україні менеджера цього стримінгового сервісу.

«Щоб мати свого менеджера, має бути розвинутий музичний ринок. Щоб був розвинутий ринок, потрібно багато слухачів, які готові платити за музику. А в Україні процвітає культура споживання піратського контенту. Контролювати це питання - вже функція держави. Але наразі маємо, що маємо», - каже Заставний.

Що про плейлист Apple Music у Києві думають українські співаки?

Учасника групи ТНМК Олександра Сидоренко (Фоззі) плейлист не дивує: «А чому тут дивуватися? Так завжди було. Якщо б ми орієнтувалися на загальні смаки, то ніколи б не займалися музикою. Нічого нового - роби те, що робиш, і як ти робиш. І най буде, як буде».

Не дивує ситуація також фронтмена гурту Kalush Олега Псюка: «На жаль, в топах на стримінгових сервісах української музики не знайдеш. Прикольно було, коли ми зі своєю українською музикою «залетіти» в топ-100 Apple Music. Ми були єдині, це було прикольно та водночас дивно».

Співачка Христина Соловій визнає, що Apple та інші глобальні гравці вважають Україну частиною російськомовного простору. «Тому вони користувачам просувають російську музику, яка їм за об‘ємом принесе більше грошей. Зайдіть у будь-який «локальний» кураторський плейлист і подивіться як це відбувається», - каже вона.

На думку Соловій, всі гравці українського шоу-бізнесу, які сфокусовані на Україні як ринку і не планують робити російськомовний культурний продукт, мають відстоювати незалежність нашого інформаційного простору. «Ми як спільнота маємо організувати свої чарти, які транслюватимуть реалії гравців українського ринку. Kalush, Hardkiss, Латексфауна - не повинні змагатися у чартах з російськими реперами чи київськими продюсерськими проектами рускоязичних залишків російської імперії», - переконана Соловій.

Чому українці мало слухають української україномовної музики та що робити?

«Розумію, чому так відбувається. Наша країна має весь набір ознак постколоніальних країн. Нас сотні років переконували, що наша культура вторинна, цілі покоління людей так виховувалися. Боротися з цим непросто», - каже Марко Галаневич з ДахаБраха.

На його думку, квоти та підтримка українського виконавця – це одне. Далі важливо працювати над комплексними змінами на благо культури. Щоб музиканти усвідомлювали себе повноцінними учасниками музичного світового ринку та робили багато цікавого контенту. А слухачі були готові слухати «свою» музику без зайвих комплексів чи політичних нашарувань.

Схожої думки дотримується соліст гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець: «Україна почала незалежний шлях тільки 30 років тому. І усвідомлення «модності» всього українського повною мірою ще не наступила». Співак вважає, що всі, хто хоч якось впливає на шоу-бізнес в країні мають працювати над тим, щоб українське було модним та якісним.

В свою чергу фронтмен гурту Kalush Олег Псюк розповідає, як часто чув від людей вислів, мовляв, «реп українською неможливий». «Тому ми стараємося доводити своєю музикою, що це не так. Я переманюю в український табір наших українських людей», - підкреслює Псюк.

На його думку, щоб зробити українську музику популярною, треба вставляти в ротацію на радіо більше українських пісень. «Також хотілося б, щоб більше авторів співали українською. Бо часто співають російською через прагматизм, щоб були більші охоплення. Але через такий «прагматизм», на жаль, української музики менше», - відзначає Олег Псюк.

Чи допомогли український артистам квоти на радіо?

Директор «Українського музичного альянсу» Павло Калениченко вважає квоти на україномовну (і відповідно на українську) музику на радіо позитивним явищем, яке серйозно розвиває сучасну українську музичну масову культуру. Але, на його думку, саме через квоти слухачі, які воліють слухати російську музику (якої відповідно в українському радіоефірі стало менше), переходять на прослуховування цифрових музичних сервісів.

«Тому кількість українських артистів в топ-чартах музичних сервісів є незначною. І таким чином, топ-чарти музичних сервісів не відповідають дійсній картині слухацьких симпатій, які насправді є значно більше проукраїнськими», - пояснює Калениченко.

Зі свого боку культуролог Євген Савісько вважає м'яку українізацію нашого шоу-бізнесу не надто успішною з кількох причин. По-перше, замість того, щоб орієнтуватись на рівень топових виконавців Франції, Італії, Британії, США, вітчизняний шоу-бізнес продовжує переважно дивитись і калькувати російську естраду початку 2000-х: «Тому така низька якість пісень українською мовою, як текстова, так і музична. А відповідно ці пісні не дуже цікаві слухачу».

Савісько наголошує: потрібні сучасні, якісні, автентичні українські пісні та стильні подачі класичних українських народних пісень.

Друга причина – кліпи. «Рідко можна побачити якісні кліпи українських пісень. А без них неможливо зробити розкрутку і популяризацію пісні», - підкреслює культуролог. Також, на думку експерта, проти українськомовної пісні грає відсутність якісної реклама та пропаганди.

В свою чергу продюсер креаторів TVORCHI Петро Заставний підкреслює: «Все що можемо зробити на даному етапі, це створювати більше класного та якісного контенту». На думку експерта, з часом, коли все більше слухачів почнуть користуватися платними платформами, це запрацює в загальному обороті.

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