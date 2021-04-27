В Apple Music з'явилися плейлисти з найпопулярніших треків в різних містах світу. Серед них є і чарт Києва.

В Apple Music з'явилися чарти міст, серед них - Київ.

Як повідомляється на сайті додатку, плейлист буде оновлюватися кожен день. А складається він з 25 найпопулярніших треків.

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Всього ж чарти доступні більш ніж для 100 міст світу.

Відзначимо, що в топ-25 в Києві потрапили лише кілька українських артистів. При цьому всі пісні або російською, або англійською мовами.

На цей час в трійці лідерів знаходяться композиції російського співака Єгора Кріда, американського репера Lil nas X та ще одного російського виконавця Ramil'.

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Автор: Катерина Лиманська