В Apple Music з'явилися чарти міст, серед них - Київ.
Як повідомляється на сайті додатку, плейлист буде оновлюватися кожен день. А складається він з 25 найпопулярніших треків.
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Всього ж чарти доступні більш ніж для 100 міст світу.
Відзначимо, що в топ-25 в Києві потрапили лише кілька українських артистів. При цьому всі пісні або російською, або англійською мовами.
На цей час в трійці лідерів знаходяться композиції російського співака Єгора Кріда, американського репера Lil nas X та ще одного російського виконавця Ramil'.
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