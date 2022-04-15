У компанії натякають на зв'язок випущеної марки про "русскій воєнний корабль" та знищення крейсера.

На тлі ажіотажу навколо виходу марки, присвяченої захисникам острова Зміїний, "Укрпошта" потролила крейсер "Москва", який підбили у Чорному морі 13 квітня. Компанія натякає на символічний збіг дат.

Про це йдеться у твіті компанії.

"Укрпошта" опублікувала картинку з написом: "Лише 12 квітня "Укрпошта" ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й". А вже 13 квітня загорівся російський крейсер "Москва".

Компанія оголосила конкурс на "наступну ціль".

Коментатори під дописом почали пропонувати Кремль, Спаську башту, Кримській міст та Адміралтейство у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що у Києві біля будівлі головпоштамту люди вишикувались у чергу, щоб купити нову марку "Русскій воєнний корабль, іді...!".

Ракетний крейсер "Москва" пішов на дно: що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер "Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перевернувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.

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