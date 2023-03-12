Також компанія планує додати функції моніторингу стану здоров'я в майбутні моделі навушників.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман у своїй розсилці Power On розкрив плани Apple на AirPods. З його матеріалу випливає, що компанія має намір перетворити свої навушники в медичний гаджет для людей з вадами слуху.

За даними журналіста, Apple "оновить AirPods, щоб стати інструментом для здоров'я в найближчі кілька років". Компанія додасть "можливість отримувати якісь слухові дані".

Зазначається, що в AirPods вже є функції Live Listen і Conversation Boost для людей з вадами слуху, проте обидві функції ще не схвалені FDA і не призначені для заміни слухових апаратів. Журналіст вважає, що в найближчому майбутньому AirPods "більш офіційно" візьмуть на себе такі функції.

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Інформація про медичні функції AirPods спливає в інформаційному полі не вперше. До цього відразу кілька інсайдерів, в тому числі Мінг-Чі Куо, повідомляли про намір компанії додати можливості біометричного моніторингу стану здоров'я в майбутні моделі AirPods Зокрема, навушники навчаться вимірювати температуру тіла, пульс, інтенсивність виділення поту і не тільки.

Також УНІАН розповідав про дослідження, яке показало, що AirPods здатні покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.

Які гаджети Apple випустить до кінця 2023 року

У січні цього року компанія вже показала нові 14-та 16-дюймові MacBook Pro, а на початку березня представила новий колір iPhone 14 та iPhone 14 Plus – яскраво-жовтий.

Цієї весни компанія планує представити ще мінімум два продукти. Серед них – новенький 15-дюймовий MacBook Air на чіпі М2 та оновлений Mac Pro теж з чіпом М2.

Традиційно, головна презентація компанії пройде восени. На ній покажуть iPhone 15 з новим дизайном та USB-C, Apple Watch Series 9 і, можливо, нові планшети.

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