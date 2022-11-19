AirPods можуть замінити слухові апарати / фото depositphotos.com

Свіже дослідження показало, що навушники AirPods від Apple можуть стати бюджетною альтернативою слуховим апаратам. 

Результати експерименту детально описано у статті для журналу iScience. У ній говориться, що "яблучний" гаджет здатний покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.

Дослідники по-новому подивилися на функцію Live Listen в AirPods, яка, найімовірніше, маловідома більшості користувачів. Вона дозволяє чути співрозмовника в галасливій обстановці, або якщо він говорить в іншому кінці приміщення.

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У кількох експериментах дослідники порівняли базові слухові апарати за $1500 і моделі преміум-класу за $10 000, AirPods 2 та AirPods Pro, елітну версію навушників з функцією шумозаглушення. 21 людина з різним рівнем втрати слуху перевіряла кожен з чотирьох пристроїв.

  • У підсумку, AirPods Pro працювали майже так само, як звичайні слухові апарати в тихій обстановці і трохи поступалися моделям преміум-класу. 
  • AirPods 2 показали себе гірше, але все ж допомагали випробуваним чути більш чітко, ніж без слухових апаратів.
  • У галасливому середовищі AirPods Pro працювали порівняно зі слуховими апаратами преміум-класу, але тільки тоді, коли шум доносився збоку.
  • Коли шум лунав спереду, вони разом з AirPods 2 не змогли покращити слух учасників.

У США AirPods 2 продаються в роздріб за ціною $129, а AirPods Pro – по $249. Слухові апарати набагато дорожче. Вчені вважають, що їх наукова робота може підштовхнути виробників до впровадження в навушники функцій для людей з втратою слуху.

Apple у вересні випустила нові AirPods Pro 2

Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше. 

Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіші – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.

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