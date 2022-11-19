Свіже дослідження показало, що навушники AirPods здатні покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.

Свіже дослідження показало, що навушники AirPods від Apple можуть стати бюджетною альтернативою слуховим апаратам.

Результати експерименту детально описано у статті для журналу iScience. У ній говориться, що "яблучний" гаджет здатний покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.

Дослідники по-новому подивилися на функцію Live Listen в AirPods, яка, найімовірніше, маловідома більшості користувачів. Вона дозволяє чути співрозмовника в галасливій обстановці, або якщо він говорить в іншому кінці приміщення.

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У кількох експериментах дослідники порівняли базові слухові апарати за $1500 і моделі преміум-класу за $10 000, AirPods 2 та AirPods Pro, елітну версію навушників з функцією шумозаглушення. 21 людина з різним рівнем втрати слуху перевіряла кожен з чотирьох пристроїв.

У підсумку, AirPods Pro працювали майже так само, як звичайні слухові апарати в тихій обстановці і трохи поступалися моделям преміум-класу.

AirPods 2 показали себе гірше, але все ж допомагали випробуваним чути більш чітко, ніж без слухових апаратів.

У галасливому середовищі AirPods Pro працювали порівняно зі слуховими апаратами преміум-класу, але тільки тоді, коли шум доносився збоку.

Коли шум лунав спереду, вони разом з AirPods 2 не змогли покращити слух учасників.

У США AirPods 2 продаються в роздріб за ціною $129, а AirPods Pro – по $249. Слухові апарати набагато дорожче. Вчені вважають, що їх наукова робота може підштовхнути виробників до впровадження в навушники функцій для людей з втратою слуху.

Apple у вересні випустила нові AirPods Pro 2

Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.

Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіші – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.

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