Свіже дослідження показало, що навушники AirPods від Apple можуть стати бюджетною альтернативою слуховим апаратам.
Результати експерименту детально описано у статті для журналу iScience. У ній говориться, що "яблучний" гаджет здатний покращувати слух користувачів при пошкодженні вушних каналів.
Дослідники по-новому подивилися на функцію Live Listen в AirPods, яка, найімовірніше, маловідома більшості користувачів. Вона дозволяє чути співрозмовника в галасливій обстановці, або якщо він говорить в іншому кінці приміщення.
У кількох експериментах дослідники порівняли базові слухові апарати за $1500 і моделі преміум-класу за $10 000, AirPods 2 та AirPods Pro, елітну версію навушників з функцією шумозаглушення. 21 людина з різним рівнем втрати слуху перевіряла кожен з чотирьох пристроїв.
- У підсумку, AirPods Pro працювали майже так само, як звичайні слухові апарати в тихій обстановці і трохи поступалися моделям преміум-класу.
- AirPods 2 показали себе гірше, але все ж допомагали випробуваним чути більш чітко, ніж без слухових апаратів.
- У галасливому середовищі AirPods Pro працювали порівняно зі слуховими апаратами преміум-класу, але тільки тоді, коли шум доносився збоку.
- Коли шум лунав спереду, вони разом з AirPods 2 не змогли покращити слух учасників.
У США AirPods 2 продаються в роздріб за ціною $129, а AirPods Pro – по $249. Слухові апарати набагато дорожче. Вчені вважають, що їх наукова робота може підштовхнути виробників до впровадження в навушники функцій для людей з втратою слуху.
Apple у вересні випустила нові AirPods Pro 2
Культові навушники зовні принципово не відрізняються від попередньої моделі. Щоправда, вони отримали новий чіп H2, що дало свої позитивні результати. Звук став ще краще, а якість з'єднання – стабільніше.
Також додали режим "адаптованої прозорості", який підлаштовує гучність музики під навколишні звуки, при цьому залишаючи найважливіші – голоси людей і звуки автомобілів, що наближаються.