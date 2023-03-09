Експерти вважають, що нову лінійку до успіху окрім усього іншого, може привести той факт, що третина нинішніх власників iPhone не оновлювали свої смартфони понад 4 років.

Аналітики з великим оптимізмом чекають виходу нових айфонів і прогнозують високі продажі лінійки iPhone 15. Навіть згадують можливе повторення успіху iPhone 6 і iPhone 6 Plus, які вийшли майже 10 років й наразі залишаються найпродаванішими смартфонами Apple.

Як сказано у замітці аналітиків компанії Wedbush Securities, смартфони iPhone 15, особливо флагманські Pro-моделі, отримають набагато більше поліпшень в порівнянні з поточним поколінням, що автоматично приверне нових покупців, а, отже, підвищить продажі.

Також, на думку аналітиків, до успіху нову лінійку може привести й інший фактор – згідно зі статистикою, приблизно третина поточної встановленої бази iPhone не оновлювали свій айфон понад 4 років.

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Враховуючи такий високий показник, а також той факт, що середній період володіння смартфонами становить 2-3 роки, у "ювілейних" iPhone 15 є всі шанси на високі продажі в порівнянні з моделями попередніх років, йдеться у дописі.

Різниця між iPhone 15 і 15 Pro буде не такою великою

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Всі наявні чутки й джерела говорять про те, що базові версії айфонів цього року будуть більш збалансованим, що дозволить скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями, тим самим підвищивши продажі всієї лінійки.

Окрім нової камери й новомодного Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей буде ще більш швидкий процесор A17, збільшений обсяг ОЗУ до 8 ГБ і, за чутками, відмова від фізичних кнопок.

Найзначніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra, яка замінить Pro Max. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископ.

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