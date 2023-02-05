Такий айфон може з'явитися в 2024 році в рамках лінійки iPhone 16.

У 2024 році у продаж надійде принципово нова версія iPhone, яка очолить лінійку смартфонів Apple. Про це розповів журналіст Bloomberg Марк Гурман.

Раніше вважалось що Apple готується замінити версію Pro Max в новій лінійці iPhone 15 на флагманську модель з приставкою Ultra. Однак нова інформація вказує на те, що ця модель з'явитися тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії. При цьому Pro Max нікуди не дінеться.

Замість того, щоб перейменовувати Pro Max на Ultra, Apple планує додати iPhone ще вищого класу до обох моделей Pro. Такий айфон може вийти в 2024 році, або пізніше – пише Гурман.

Тобто, за інформацією Гурмана, перейменування iPhone Pro Max в Ultra не відбудеться, а замість цього iPhone Pro і Pro Max збережуться, але до них додасться модель Ultra, аби ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

Поки неясно, чим нова модель високого класу буде відрізнятися від Pro і Pro Max, але Гурман вважає, що такий айфон, як мінімум, отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум і поліпшену селфі-камеру. До того ж він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

Що нового буде в iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

Якщо вірити інсайдерській інформації, всі смартфони iPhone 15 збережуть екрани тих же розмірів, що використовуються зараз. При цьому очікується повернення до форм лінійки iPhone 11 – старші моделі отримають вигнуті до тильної кришки межі і більш тонкі рамки навколо дисплея.

До того ж всі моделі наступного покоління iPhone отримають "інтерактивний" виріз Dynamic Island. У поточному поколінні він є ексклюзивом для Pro-моделей.

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