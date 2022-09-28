Тепер в App Store немає не тільки соціальної мережі "ВКонтакте", а й інших додатків російської компанії, таких як пошта Mail.ru.

Компанія Apple видалила з App Store додатки, що належать VK - російській компанії, яка володіє соціальною мережею "ВКонтакте" та іншими сервісами. Тепер користувачі по всьому світу не можуть встановити всі ці програми.

В Apple вже розкрили причину таких дій, ситуацію для видання The Verge прокоментував представник "яблучної корпорації" Адам Дем.

"Ці додатки поширюються розробниками, більшість яких належить або контролюється однією або декількома сторонами, що знаходяться під санкціями уряду Великобританії. Щоб відповідати цим санкціям, Apple видалила облікові записи розробників, пов'язані з цими додатками, і додатки не можна завантажувати з будь-якого App Store, незалежно від місця розташування", - повідомив він.

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Так, тепер російські додатки недоступні для власників Apple, проте їх поки ще можуть встановити користувачі гаджетів на Android.

Санкції проти РФ: як країна-агресор втрачає можливості для пропаганди

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну деякі компанії, такі як Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції на територію країни-агресора. На тлі санкцій і тотальних обмежень в РФ намагаються створювати видимість того, що там "нічого не відбувається. Так, країна-агресор вже планує самостійно виробляти смартфони і комп'ютери, а також обіцяє створити "конкуренцію" для Android і погрожує створити свою ОС для смартфонів.

Однак санкції не припиняються, з РФ йде все більше компаній, а громадяни країни-агресора позбавляються можливостей. Нещодавно стало відомо, що нові санкції ЄС можуть включати заборони на поставку в Росію смартфонів. Крім цього, росіяни вже скаржаться, що Microsoft відключила їм можливість оновлювати Windows.

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