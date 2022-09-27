Американська компанія Microsoft обмежила для росіян можливість оновлення комп'ютерів з ОС Windows 10 до Windows 11. Всі спроби встановити "одинадцятку" закінчуються помилкою.
Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.
Разом з тим Microsoft заблокувала опцію оновлення Windows 11 до останньої версії на території РФ. Йдеться про свіжий апдейт 22H2, реліз якого відбувся минулого тижня. У ньому внесли кілька десятків поліпшень, в тому числі оновили деякі старі іконки та змінили ряд пунктів в налаштуваннях.
Зауважмо, що обхідний шлях у вигляді звантаження готового образу Windows 10 або 11 з сайту Microsoft для росіян теж заблокований – компанія зробила це ще на початку літа, заборонивши їм легально завантажувати останні версії "вінди". Втім, обмеження можна обійти, скориставшись VPN.
Відхід Microsoft з Росії
Всесвітньо відомий виробник програмного обладнання після повномасштабного вторгнення Росії на територію України приєднався до санкцій проти агресора.
У березні компанія призупинила продаж нових продуктів і послуг у РФ, але продовжувала підтримувати чинних клієнтів і підтримувати там офіси. Пізніше в червні Microsoft повідомила про значне скорочення діяльності в Росії.
Також повідомлялося, що Microsoft допоможе Україні в документуванні військових злочинів Росії.