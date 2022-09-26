А також відключення найбільших приватних банків від SWIFT.

Ряд європейських країн підтримали введення більш жорстких санкцій щодо Росії. Зокрема, йдеться про заборону на експорт в країну "десятків категорій високотехнологічних товарів", включаючи смартфони.

Такі заходи пропонують ввести Польща, Естонія, Латвія, Литва та Ірландія, пише видання EUObserver з посиланням на джерела.

Також автори проєкту пропонують:

відключити найбільші приватні російські банки від SWIFT;

заборонити продаж та імпорт алмазів, випущених або експортованих з Росії;

заборонити співпрацю з Росією в галузі атомної енергетики;

заборонити європейським фірмам виконання IT-замовлень для клієнтів з Росії та припинити використовувати в ЄС продукцію Kaspersky Lab;

відключити мовлення трьох пропагандистських каналів (НТВ Мир, РЕН ТВ і Росія 1), а також шести інтернет-порталів.

Зазначимо, що для реалізації пропозиції його повинні підтримати всі 27 країн ЄС.

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Технологічні обмеження для Росії

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію. Паралельно Китайські гіганти Lenovo і Xiaomi, попри заклики Пекіна чинити опір примусу з-за кордону, по-тихому згортають свій бізнес в країні-агресорі.

У зв'язку з цим у РФ хочуть налагодити виробництво власних смартфонів і комп'ютерів. І навіть взялися за створення власної мобільної ОС для "конкуренції" з Android.

Останнім на сьогодні з російського ринку пішов найбільший виробник девайсів для ПК Logitech. Компанія працювала в країні з 2008 року.

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