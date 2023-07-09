Неправдиві та оманливі повідомлення про війну в Україні продовжують поширюватися в соціальних мережах.

Користувачі соцмережі Twitter з синьою галочкою, які платять за просування свого контенту серед інших користувачів, є одними з найбільш широко поширених прикладів публікації фейків про війну Росії проти України. Про це пише BBC.

Зброя з України та заворушення у Франції

Наприклад, у "Твіттері" з'явилося багато оманливих постів про недавні заворушення у Франції, але один "вірусний" пост минулого тижня був присвячений військовій допомозі США Україні.

На ньому був скріншот заголовка з сайту новин, а також зображення двох гвинтівок. "Французьку поліцію обстріляли з американських гвинтівок, які, можливо, прийшли з України", - йдеться в заголовку.

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Кілька облікових записів Twitter із підпискою Blue поділилися публікацією, яку переглянули понад мільйон разів.

BBC відстежила повідомлення до прокремлівських каналів у Telegram. Зображення, використане в пості, з'являється в російському військовому блозі 2012 року про змагання зі стрільби, що проводяться на полігоні під Москвою.

"Нам також не вдалося знайти в інтернеті статті з таким заголовком і картинкою, як зазначено вище, і немає ніяких доказів того, що будь-яка зброя, надана Україні США, використовувалася під час недавніх заворушень у Франції", - пише BBC.

"Фабрики немовлят" в Україні

Також, кілька акаунтів у Twitter, відмічених синьою галочкою, нещодавно опублікували повідомлення про те, що Росія нібито виявила в Україні "фабрики немовлят".

У повідомленні сказано, що дітей у віці від двох до семи років "вирощують на фабриках", а потім або відправляють у "дитячі секс-борделі", або у них витягують органи і продають на Заході.

Як зазначає BBC, сліди цієї публікації привели до ресурсу The People's Voice, альтернативна назва - YourNewsWire, і який було названо організаціями з перевірки фактів одним із найбільших виробників фейкових новин в інтернеті.

"Раніше він пропагував широкий спектр неправдивих і оманливих історій, включаючи теорії змови проти вакцин і помилкові заяви про масову стрілянину в Лас-Вегасі у 2017 році", - пише BBC.

А російський уряд і підконтрольні Кремлю ЗМІ вже давно поширюють необґрунтовані заяви про незаконне вилучення органів в Україні

Ракетний удар по Краматорську

В кінці червня в результаті російської ракетної атаки в центрі Краматорська на сході України загинули вісім людей.

Відразу після атаки в повідомленні аккаунта з підпискою Twitter Blue, який позиціонує себе як законне джерело новин, стверджувалося, що удар нібито був помилково завданий Україною і вразив військову казарму, у якій розміщувалися війська НАТО та іноземні найманці.

"Ракета Storm Shadow раптово різко змінила траєкторію, вдаривши по Краматорську, знищила казарми українських військових, в яких розміщувалися іноземні солдати і найманці", - йдеться у фейковому повідомленні, яке набрало понад мільйон переглядів.

"Немає жодних доказів того, що причиною була ракета, випущена українськими військами, або що була вражена військова казарма", - пише BBC.

Скасування Зеленським виборів в Україні

Повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський нібито "скасував" вибори в Україні, також нещодавно стали вірусними у Twitter. Як доказ користувачі наводили висловлювання Зеленського в інтерв'ю BBC в кінці червня.

На запитання, чи будуть вибори в Україні наступного року, Зеленський відповів: "Якщо ми виграємо [війну], тоді будуть. Значить, не буде ні воєнного стану, ні війни. Вибори повинні бути проведені в мирний час, коли немає війни, за законом".

Коментуючи цю заяву, колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який критикував допомогу США Україні, заявив у своєму нещодавно запущеному шоу в Twitter, що коментарі Зеленського нібито доводять, що він "поклав край демократії в Україні".

Акаунти з підпискою Twitter Blue ділилися постами на схожу тему сотні тисяч разів.

"Конституція України забороняє розпуск парламенту і загальнонаціональні вибори під час воєнного стану, а це означає, що чинний президент і парламент залишаться при владі до закінчення періоду воєнного стану", - нагадує BBC.

Видання зазначає, що зв'язувалися з Twitter щодо помилкових і таких, що вводять в оману повідомлень від аккаунтів із синьою галочкою, проте в прес-службі компанії лише підтвердили отримання запиту, але відмовилися від коментарів.

Пропаганда та фейкові новини у Twitter - що відомо

Як повідомляв УНІАН, соціальна мережа Twitter практично перестала боротися з проплаченою російською пропагандою після того, як була куплена скандально відомим мільярдером Ілона Маска. За даними BBC, після звільнення Маском тисяч співробітників в компанії практично не залишилося працівників, які б займалися модерацією контенту.

А видання The Telegraph повідомило, що Twitter під керівництвом Маска зняв обмеження з акаунтів, що належать російським державним відомствам і пропагандистам.

Після того, як Маск опублікував вихідний код алгоритму рекомендацій Twitter виявилося, що пости які присвячені Україні, мають в цій соцмережі знижений рейтинг - тобто користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

Після придбання "Твіттера" Ілон Маск затіяв безліч реформ і нововведень в соцмережі, які викликали неоднозначну реакцію користувачів. Один з гучних скандалів трапився, коли Маск вирішив продавати за 8 доларів "синю галочку" верифікації всім бажаючим, чим відразу ж дискредитував всі офіційні акаунти.

Також Маск значно пом'якшив політику покарання користувачів за порушення правил спільноти. За деякими оцінками, імпульсивні та непродумані дії Маска значно зашкодили Twitter і поставили компанію на межу існування.

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