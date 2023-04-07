Тепер акаунти Путіна і російського МЗС рекомендуються користувачам без жодних обмежень.

Twitter зняв обмеження з акаунтів, що належать російським державним відомствам і пропагандистам після того, як цю соцмережу купив мільярдер Ілон Маск. Про це пише видання The Telegraph.

Рік тому тодішнє керівництво Twitter заявило, що соцмережа не рекомендуватиме в пошуковій видачі, на домашній сторінці користувача і в інших частинах сервісу ті облікові записи, які належать державам, що обмежують доступ до вільної інформації і ведуть війни за кордоном. В першу чергу це стосувалося Росії.

Однак тести, нещодавно проведені журналістами The Telegraph, показали, що акаунти російських державних органів присутні у верхній частині пошукової видачі для деяких запитів, а також відображаються в пропозиціях інших облікових записів.

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Зокрема, обмеження явно не діють щодо президентського аккаунта Володимира Путіна, Міністерства закордонних справ РФ і посольства РФ у Великобританії.

Колишні керівники Twitter заявили журналістам, що ці тести підтверджують факт скасування обмежень.

"Було б вкрай малоймовірно, що ця зміна відбулася б випадково або без відома та керівництва персоналу компанії", – кажуть вони.

Ілон Маск, Твіттер і Україна

На початку лютого радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що куплений Ілоном Маском Twitter почав дуже явно урізати охоплення аудиторії українськими офіційними акаунтами. На думку Подоляка, Маск почав допомагати російській пропаганді.

Днями Маск опублікував вихідний код алгоритму рекомендацій Twitter. Проаналізувавши його, один з користувачів виявив, що твіти, які присвячені Україні, мають в цій соцмережі знижений рейтинг – тобто користувачі з меншою ймовірністю побачать їх у своїй стрічці.

На початку березня BBC опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Twitter перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Як з'ясувалося, Маск просто звільнив команду, відповідальну за модерацію контенту.

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