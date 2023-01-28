У соцмережі Twitter також заявили, що користувачі зможуть оскаржити блокування облікового запису.

Користувачі соціальної мережі Twitter із 1 лютого зможуть оскаржити блокування акаунта і пройти оцінку відповідно до нових критеріїв платформи для його відновлення.

Відповідно до нових критеріїв, облікові записи Twitter будуть заблоковані тільки в разі серйозних або триваючих і повторних порушень політики соцмережі. Про це пише Reuters.

"Серйозні порушення політики включають, серед іншого, участь у незаконному контенті або діяльності, підбурювання до насильства або заподіяння шкоди або загрози, а також участь у цілеспрямованому переслідуванні інших користувачів", - сказано в повідомленні.

Twitter також заявив, що в майбутньому він вживатиме менш серйозних заходів порівняно з блокуванням облікового запису, таких як обмеження доступу до твітів, що порушують його політику, або прохання до користувачів видаляти твіти, перш ніж продовжувати користуватися акаунтом.

Reuters нагадує, що в грудні Ілон Маск піддався критиці за блокування акаунтів кількох журналістів через розбіжності з приводу публікації загальнодоступних даних про літак мільярдера. Пізніше він відновив облікові записи.

Ілон Маск купив Twitter

Навесні 2022 року Ілон Маск заявив про намір купити Twitter і підписав попередній контракт вартістю 44 мільярди доларів. Потім бізнесмен звинуватив тодішнє керівництво соцмережі в непрозорості щодо інформації про кількість фейкових акаунтів.

Нібито з цієї причини влітку він розірвав угоду про покупку соцмережі Twitter. За словами адвоката, Twitter надав Маску нібито не всю інформацію, яку він запитував.

Компанія подала на мільярдера до суду, щоб оскаржити рішення. Судовий процес призначили на 17-21 жовтня, але за два тижні до початку слухань Маск знову передумав і заявив, що купить соцмережу. Після завершення угоди Ілон Маск звільнив усе керівництво "Твіттера" і багатьох інших співробітників. А також почав вносити зміни в роботу соцмережі.

Зокрема, у середині листопада Маск запустив оновлену підписку Twitter Blue. Однією з ключових фішок підписки стала "синя галочка" поруч із ім'ям користувача, яка до цього видавалася тільки важливим персонам і компаніям після проходження верифікації. З появою платних галочок у Twitter, які міг отримати будь-хто, багато акаунтів почали створювати фейки знаменитостей - у тому числі самого Ілона Маска. Пізніше у верифікованих акаунтів з'явився окремий значок, а потім соцмережа і зовсім призупинила їхній продаж.

У грудні стало відомо, що Twitter планує збільшити ліміт символів у постах із нинішніх 280 до 4000. А також перезапустити свій сервіс підписки Twitter Blue.

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