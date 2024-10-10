Загалом очікуваних змін десять. Наприклад, нарешті з'явиться можливість прикріплювати до повідомлень медіафайли вже після надсилання.

Найближчим часом у Telegram з'явиться відразу 10 нових функцій. Найімовірніше, вони будуть доступні з виходом наступного оновлення, яке заплановано на початок листопада. Докладніше про нововведення розповів Павло Дуров у своєму Telegram-каналі.

Наприклад, у Telegram можна буде переглядати, коли було відредаговано повідомлення. Зараз у користувачів є можливість дізнатися, коли співрозмовник відправив повідомлення або коли учасники чату переглянули його. Тепер юзери побачать, коли відправник вніс будь-які правки в текст.

Крім того, у користувачів нарешті буде можливість додавати медіафайли до повідомлення вже після його відправлення. Раніше редагуванню піддавався тільки сам текст послання, а прикріпити медіафайли до вже наявного не можна було.

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Також у Telegram з'явиться 3 нові функції, пов'язані з хештегами, і 5 поліпшень для подарунків. Нагадаємо, віртуальні подарунки з'явилися в месенджері в жовтневому оновленні. Вони являють собою анімовані зображення з текстовими привітаннями.

Раніше Дуров заявляв, що у Telegram з'явиться свій аналог Youtube: відеохостинг планують "вшити" в базовий застосунок. За задумом, плеєр повинен буде працювати як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч".

Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме відповідним органам влади IP-адреси та номери телефонів порушників. ЗМІ пишуть, що арешт Дурова "безпрецедентно" змінив поведінку адміністрації Telegram.

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