Telegram випустив оновлення: поліпшення для відеозаписів і багато іншого/ фото Telegram

Традиційно в останній день місяця для Telegram представили глобальне оновлення з новими функціями – як у мобільній, так і десктопній версії. Інформація про це була опублікована в блозі розробників.

Тепер Telegram став ще ближчим до YouTube – відеоплеєр отримав можливість вибору якості відео під час відтворення в каналах. Це дасть змогу регулювати баланс між чіткістю відео та обсягом трафіку. Крім цього, для самих роликів можна змінювати швидкість відтворення (в 1,5 і 2.5 раза).

Крім того, з жовтневим оновленням у користувачів Telegram нарешті з'явилася можливість додавати фото, відео чи файли до повідомлення вже після його надсилання через меню редагування. Це означає, що більше не доведеться видаляти повідомлення і починати все заново.

Відео дня

Фото Telegram 11.3 31 жовтня 2024
Фото Telegram 11.3 31 жовтня 2024
Фото Telegram 11.3 31 жовтня 2024
Фото Telegram 11.3 31 жовтня 2024
Фото Telegram 11.3 31 жовтня 2024

Серед інших нововведень: відображення часу редагування повідомлення в листуваннях і каналах, внутрішні хештеги в чатах, а на iOS доопрацювали режим "Картинка в картинці". Разом із цим у ботах і міні-додатках з'явилася офіційна реклама Telegram.

Оновлений Telegram 11.3 вже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Раніше стало відомо, що Telegram планує створити свій аналог Youtube: відеохостинг планують "вшити" в базовий додаток. За задумом, плеєр повинен буде працювати як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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