Так, відеоплеєр отримав можливість вибору якості відео, а медіафайли тепер можна прикріплювати після надсилання повідомлення.

Традиційно в останній день місяця для Telegram представили глобальне оновлення з новими функціями – як у мобільній, так і десктопній версії. Інформація про це була опублікована в блозі розробників.

Тепер Telegram став ще ближчим до YouTube – відеоплеєр отримав можливість вибору якості відео під час відтворення в каналах. Це дасть змогу регулювати баланс між чіткістю відео та обсягом трафіку. Крім цього, для самих роликів можна змінювати швидкість відтворення (в 1,5 і 2.5 раза).

Крім того, з жовтневим оновленням у користувачів Telegram нарешті з'явилася можливість додавати фото, відео чи файли до повідомлення вже після його надсилання через меню редагування. Це означає, що більше не доведеться видаляти повідомлення і починати все заново.

Відео дня

Серед інших нововведень: відображення часу редагування повідомлення в листуваннях і каналах, внутрішні хештеги в чатах, а на iOS доопрацювали режим "Картинка в картинці". Разом із цим у ботах і міні-додатках з'явилася офіційна реклама Telegram.

Оновлений Telegram 11.3 вже доступний для встановлення - щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

Раніше стало відомо, що Telegram планує створити свій аналог Youtube: відеохостинг планують "вшити" в базовий додаток. За задумом, плеєр повинен буде працювати як з відеороликами, так і з аудіодоріжками.

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Павло Дуров визнав, що Telegram неідеальний і пообіцяв перевести модерацію платформи "зі сфери критики в сферу похвали". Зокрема, з Telegram зникла скандальна функція "Люди поруч". Також, згідно з новими правилами, месенджер розкриватиме дані користувачів за запитом влади.

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