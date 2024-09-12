По всій Франції почали поновлювати старі справи, які довелося призупинити через незговірливість мессенджера в минулому.

Після тимчасового арешту засновника Telegram Павла Дурова адміністрація месенджера почала активно співпрацювати із французькими правоохоронцями. Про це повідомляє видання Liberation.

"Досі мовчазна [адміністрація] служби обміну повідомленнями раптово почала відповідати на юридичні запити, після того як її боса заарештували. Кілька розслідувань поліції та жандармерії стосуються, зокрема, злочинів, пов’язаних із дітьми", – йдеться у публікації.

Газета називає "безпрецедентною" зміну у поведінці адмінстрації Telegram. За даними видання, месенджер змінив стратегію своєї взаємодії із французькою владою одразу після арешту Дурова у Франції, тобто у суботу 24 серпня. Зокрема платформа відповіла на запити Управління у справах неповнолітніх Національної поліції та жандармерії в кількох кримінальних розслідуваннях, надавши інформацію, яка, ймовірно, допоможе ідентифікувати деяких підозрюваних і скоєнні злочинів проти дітей.

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"Двері справді відчиняються", — заявила виданню керівниця відділу кіберзлочинів паризької прокуратури Йоганна Брус.

За даними видання, зараз, коли Telegram пішов на співпрацю, по всій Франції почали відновлювати старі розслідування, які довелося призупинити в минулому. Але не тільки у Франції.

"Ми справді помітили, що віднедавна Telegram став більш схильний співпрацювати з системою правосуддя", — повідомили Libération у федеральній прокуратурі Бельгії.

Арешт Павла Дурова: останні новини

Як писав УНІАН, після звільнення з-під арешту Дуров розповів, як зміниться Telegram і які функції приберуть з месенджера. Засновник месенджера пообіцяв перевести модерацію на платформі "зі сфери критики в сферу похвали".

Крім того, Дуров визнав, що Telegram неідеальний. При цьому він поскаржився, що французька влада мала безліч способів зв'язатися з ним, "щоб попросити про допомогу", але обрала арешт.

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