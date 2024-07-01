У Купертіно хочуть інтегрувати навушники в екосистему пристроїв просторових обчислень.

Авторитетний інформатор Мін-Чі Куо, відомий своїми точними інсайдами про нові пристрої Apple, повідомляє, що компанія має намір додати в AirPods інфрачервоні камери, вбудовані в кожен вкладиш.

Що стосується їхнього призначення, то вони будуть потрібні не для створення фото, а для поліпшення звучання. Передбачається, що це будуть ІЧ-датчики, подібні до тих, які використовуються в системі Face ID в iPhone.

З появою "очей" AirPods отримають нові жести для управління, якісніше просторове звучання, а також поліпшену спільну роботу з Vision Pro і майбутніми гарнітурами Apple. Наприклад, якщо під час перегляду AR-фільму користувач поверне голову в певному напрямку, звук на нових AirPods у цьому напрямку посилюватиметься для відчуття простору навколо.

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Випуск таких навушників відбудеться 2026 року, а постачальником компонентів стане Foxconn, говорить джерело. Не виключено, що нова функція буде доступна тільки на AirPods Pro.

Нагадаємо, що цього року до виходу очікуються тільки базові AirPods (4-го покоління). У ранніх повідомленнях йшлося, що компанія має намір розширити асортимент бездротових навушників випуском супербюджетної моделі.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року. Судячи з усього, купертинівці так і не відмовилися від ідеї випуску складаного смартфона, але його доведеться почекати кілька років.

А тим часом до релізу iPhone 16 залишилося кілька місяців. Якщо вірити витокам, Pro-моделі отримають серйозний апгрейд екрана і камери, тоді як більш дешеві моделі оснастять вертикальними камерами і кнопкою "Дія".

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