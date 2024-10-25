Апдейт iOS 18.1 з першими функціями штучного інтелекту Apple Intelligence вийде наступного тижня.

Apple закликає всіх охочих випробувати свої сервери Private Cloud Compute (PCC), які використовуються для роботи ШІ-пакета Apple Intelligence. За знаходження серйозних вразливостей Купертинівці виплатять ентузіастам від $50 тисяч до $1 млн, пише портал TechCrunch.

Варто зазначити, що не всі обчислення на основі ШІ виконуються локально на пристроях Apple: найскладніші завдання передають на сервери компанії, де й обробляються. Ці дані особливо схильні до ризиків, тому компанія створила PCC, яку може протестувати будь-хто.

Максимальну нагороду в розмірі 1 мільйон доларів буде видано тому, хто повідомить про експлойти, здатні віддалено запускати шкідливий код на її серверах Private Cloud Compute.

Для "комфорту" хакерів Apple пішла на незвичайний для себе крок, опублікувавши на GitHub вихідний код деяких компонентів PCC, які дають змогу перевіряти безпеку і конфіденційність.

При цьому компанія підкреслює, що готова розглянути будь-яку вразливість, яка серйозно впливає на PCC, і виплатити винагороду, навіть якщо вона не відповідає згаданій категорії. Для тестування необхідний MacBook на Apple Silicon мінімум з 16 ГБ ОЗП і macOS Sequoia 15.1 Developer Preview.

Apple підтвердила, що оновлення iOS 18.1 з першими ШІ-можливостями Apple Intelligence вийде 28 жовтня. Власникам iPhone 15 Pro/Pro Max і всіх iPhone 16 стане доступне розумне зведення сповіщень, генеративний ШІ для створення контенту, а під час читання будь-якої сторінки в Safari можна буде попросити ШІ навести короткий зміст статті.

Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji і Image Playground, з'являться ближче до грудня. А повноцінно система запрацює восени з релізом iOS 18.3 або 18.4.

Поки що нейромережа буде безкоштовною для користувачів. Але довгостроковий план Apple полягає в тому, щоб запустити підписку, схожу з iCloud+, за яку треба будет платити щомісяця. У майбутньому її доведеться оформити, щоб повноцінно користуватися всіма функціями операційної системи.

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