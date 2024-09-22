Якщо підвищена плавність уже давно є навіть у бюджетних Android, то досі базові iPhone оснащувалися стандартними 60-герцовими екранами.

Цього року Apple помітно проапгрейдила базові iPhone 16, але зберегла 60-герцевий екран, за що її давно лають. Перевести всю лінійку на 120 Гц Apple планує тільки наступного року, повідомляє видання MacRumors з посиланням на аналітика Росса Янга.

Технологія ProMotion дасть змогу смартфонам регулювати частоту оновлення від 1 до 120 Гц залежно від сценаріїв використання. Так, під час читання або відображення статичного зображення вона знизиться, а в іграх і відео - підвищиться. Це дасть змогу поліпшити автономність, зберігши комфортний рівень перегляду контенту.

Разом з цим на базових iPhone стане доступний режим Always On Display. На заблокованому екрані постійно відображатимуться час і дата, а також сповіщення, що надходять, і віджети.

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Поки невідомо, чи будуть внесені якісь поліпшення в екрани iPhone Pro, але цілком може вийти так, що як мінімум в екранах старші моделі перед молодшими вже не матимуть такої вагомої переваги, як зараз.

У ранніх витоках йшлося про те, що крім переходу на 120 Гц, всі смартфони iPhone 17 отримають масштабний апгрейд фронтальної камери з 12 до 24 Мп. Apple востаннє оновлювала селфі-камеру телефонів у 2019 році, коли вийшов iPhone 11.

З чуток, у 2025 році Apple прибере з лінійки Plus-версію iPhone, замінивши її новою моделлю. Імовірно, апарат отримає назву iPhone 17 Air і буде призначений для тих, "хто шукає щось цікавіше, ніж стандартний iPhone, але при цьому не потребує фішок Pro-моделей".

Нагадаємо, на цю осінь в Apple запланована ще одна презентація, головною темою івенту стануть перші комп'ютери Mac на чипах M4, також мають оновити базовий iPad і iPad Mini.

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