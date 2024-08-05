Така модель конкуруватиме з доступними годинниками інших брендів, зокрема Galaxy Watch FE.

Головний інсайдер Apple Марк Гурман розкрив нові подробиці щодо нових Apple Watch, які покажуть восени. Схоже, компанія хоче залучити більше покупців супернизьким цінником.

Окрім ювілейних Apple Watch X, цього року вийдуть нові Apple Watch SE, які востаннє оновлювалися восени 2022 року. Гурман упевнений, що компанія відмовиться від алюмінію і випустить перші в історії пластикові Apple Watch серії SE. Таке рішення знизить витрати на виробництво.

За рахунок цього цінник новинки може знизитися з 249 до 199 доларів (~8000 грн). Це суттєвий крок у бік доступності, що зробить їх прямими конкурентами Galaxy Watch FE. Крім цього, коштом пластикового корпусу нові SE запропонують широку палітру кольорів, що зробить їх привабливішими, зокрема для дітей.

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Також можливий сценарій, за якого ціна на нове покоління SE залишиться колишньою, але при цьому будуть додані нові функції, наприклад перевірка ЕКГ або Always-On Display – припускає видання 9to5Mac.

Уперше чутки про відмову від алюмінію і перехід Apple Watch SE на пластик з'явилися ще на початку липня. Останнім пластиковим пристроєм Apple був iPhone 5C. Тоді це рішення викликало неоднозначну реакцію з боку фанатів.

Презентація нового годинника очікується у вересні разом з iPhone 16. Що стосується стандартних Apple Watch, то інсайдери кажуть, що 10 покоління помітно відрізнятиметься від попередників. А ось Watch Ultra 3 цього року чекати точно не варто – їхній запуск відкладено на 2025-й.

Раніше в мережі "завірусився" чохол для Apple Watch, який перетворює годинник на iPod. Автори називають такий варіант смарт-годинника "маленьким телефоном без відволікаючих чинників".

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