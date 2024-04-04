Роботи можуть стати наступним великим проєктом для бізнесу Apple, сподіваються в компанії.

Після припинення десятирічного прагнення зі створення власного електромобіля, Apple зосередилася на розробці домашніх роботів. Цей напрямок може стати next big thing для бізнесу Apple, пише Bloomberg.

Один із цих проєктів описується як "мобільний робот", який міг би слідувати за людьми по їхніх домівках. Ще в компанії розробили настільний пристрій із роборукою, яка повертає дисплей слідом за рухами користувача. Обидва проєкти знаходяться на ранній стадії.

За інформацією Bloomberg, Apple досліджує можливість використання алгоритмів ШІ, які допоможуть роботам "переміщатися в захаращених просторах у будинках людей". Водночас компанія вивчає напрямок домашніх роботів, які могли б "виконувати роботу по дому, наприклад мити посуд", але ця розробка малоймовірна в найближче десятиліття через "надзвичайно складні інженерні завдання".

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Домашній робот від Apple може конкурувати з роботами, подібними до Amazon Astro, який служить мобільним віртуальним помічником і забезпечує моніторинг домашньої безпеки.

Однак, як і у випадку з електромобілем, чи доживуть ці продукти до релізу, поки невідомо. Apple стурбована тим, що користувачі не оцінять задум, який, судячи з усього, коштуватиме великих грошей. Тому керівники досі не можуть дійти єдиної думки, чи варто продовжувати розробку проєкту.

Які нові продукти Apple з'являться у 2023 році

На травень в Apple запланована прем'єра нових планшетів, і обидва релізи, як очікується, будуть суттєвими: iPad Pro уперше отримають OLED-панелі замість LCD, а сімейство Air уперше в історії вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

У червні в рамках WWDC 2024 відбудеться презентація iOS 18. Очікується, що це буде найбільше оновлення в історії iPhone. А восени на нас чекають айфони та оновленні AirPods з Apple Watch.

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