Востаннє виробник виводив на ринок повністю новий дизайн iPhone у 2017 році з виходом iPhone X.

На початку травня відомий інсайдер Джефф Пу повідомив, що у 2025 році Apple перегляне лінійку смартфонів і відмовиться від моделі Plus. Замість неї компанія випустить нову модель з приставкою iPhone 17 Slim. Видання The Information розповіло, що буде з себе представляти такий айфон.

З погляду позиціювання і вартості Slim буде абсолютно новим продуктом з цінником вище, ніж iPhone Pro Мах. Тобто це буде смартфон "класу люкс" за версією Apple, своего роду альтернатива моделям Ultra на Android.

Крім того, що iPhone 17 Slim буде значно тоншим за поточні моделі, він також отримає змінений блок камери, який розміститься ззаду по центру. Нагадаємо, востаннє Apple представила повністю новий дизайн iPhone у 2017 році з виходом iPhone X, який приніс безрамковий дизайн з Face ID замість Touch ID і безліч інших нововведень.

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Ресурс The Infirmation каже, що модель Slim, отримає екран розміром від 6,1 до 6,7 дюйма (імовірно, 6,5 дюйма), алюмінієву рамку, вужчий Dynamic Island, поліпшену селфі-камеру і новий тип OLED-дисплеїв. Скільки коштуватиме такий айфон, не згадується, але ймовірно мінімум $1300.

До виходу серії iPhone 17 ще досить довго – дебют телефонів відбудеться восени 2025 року. До того часу плани Apple можуть кілька разів змінитися. Але чутки про ребрендинг старшої моделі ходять уже давно, підкреслюючи бажання виробника підкреслити преміальність самого топового Айфона, як це роблять Android-виробники.

Також у 2025 році Apple має намір випустити бюджетний iPhone SE і на нього чекає великий редизайн. Очікується, що на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED. Презентація телефону, найімовірніше, відбудеться навесні наступного року.

А тим часом до релізу iPhone 2024 року залишилося трохи понад троє місяців. Якщо вірити інсайдам, "прошки" рекордно виростуть у розмірах, а всі моделі iPhone 16 отримають ще одну кнопку.

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