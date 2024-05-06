Цього року моделі Pro збільшаться в розмірах, а у 2025-му замість Plus-версії вийде iPhone 17 Slim.

Цієї осені Apple представить нове покоління смартфонів. Майже за пів року до анонсу про iPhone 16 майже все відомо, тому інсайдери почали ділитися інформацією про смартфони 2025 року.

За інформацією Джеффа Пу, відомого галузевого аналітика, у наступному поколінні Apple перегляне лінійку смартфонів і відмовиться від моделі Plus. Замість неї компанія випустить нову модель під назвою iPhone 17 Slim. Ось так, якщо вірити чуткам, виглядатиме лінійка iPhone 17:

iPhone 17 з 6,1-дюймовим екраном;

iPhone 17 Slim із 6,6-дюймовим екраном;

iPhone 17 Pro з 6,3-дюймовим екраном;

iPhone 17 Pro Max з 6,9-дюймовим екраном.

Що стосується дизайну, то iPhone 17, iPhone 17 Slim і iPhone 17 Pro отримають "складнішу" алюмінієву конструкцію. При цьому в iPhone 17 Pro Max продовжать використання титану, але зі зменшеною областю Dynamic Island над селфі-камерою завдяки новій технології "металінзи" для датчика наближення.

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Умовний iPhone 17 Slim матиме "тонкий дизайн", каже джерело. Але наскільки він буде тоншим за інші три моделі, незрозуміло.

В iPhone 17 також очікується серйозний апаратний апгрейд: 8 ГБ ОЗП і чипи A18 або A19 для стандартних моделей, 12 ГБ ОЗП і A19 Pro для "прошок". А ще усі чотири моделі iPhone 17 отримають поліпшені 24-Мп фронтальні камери.

Про те, що в iPhone 17 Apple вперше за довгий час "прокачає" фронталку, згадувалося і раніше. Також були чутки, що стандартні моделі нарешті отримають 120-герцеві OLED-екрани ProMotion.

Нагадаємо, вже завтра Apple представить нові планшети, які користувачі дуже чекають. Вже відомо, що iPad Pro вперше отримають OLED-екрани замість LCD, а сімейство Air вперше вийде одразу у двох розмірах і отримає нову діагональ 12,9 дюйма.

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