Інсайдери повідомляють, що на торці майбутніх айфонів з'явиться новий елемент для управління камерою.

Незважаючи на те, що наступне оновлення серії смартфонів Apple напевно буде мінорним, компанія приготувала щось важливе. Очікується, що корпорація Тіма Кука має намір перетворити iPhone в повноцінний фотоапарат, повідомляє MacRumors.

Разом зі збільшеним сенсором Sony, лінійка iPhone 16 отримає нову кнопку "Захват" для управління камерою. Новий елемент буде розміщений під кнопкою включення на правому торці і буде реагувати на натискання і дотики.

По суті, це та ж функція, що і у більшості цифрових фотокамер: так, якщо провести по кнопці вліво, зум буде зменшуватися, а вправо – збільшуватися. А легке натискання дозволить користувачеві налаштувати фокус або запустити відео.

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Як відомо, в моделях iPhone 15 Pro компанія вже впровадила кнопку Action Button, але вона розташована на лівому торці – тримати смартфон і робити фото з її допомогою не дуже зручно. Зате кнопка на правій стороні девайса підходить відмінно. Як пише джерело, Apple буде просувати iPhone 16 як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

Показово, ще кілька років тому здавалося, що Apple близька до розвитку смартфона з цільним корпусом, який би не мав фізичних кнопок і навіть порту для зарядки.

До виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, але в мережі вже накопичилося вдосталь чуток про iPhone 16. Одну і ту ж інформацію повторює низка інсайдерів – ймовірність, що прогнози збудуться, досить висока.

Одним з найпомітніших апгрейдів буде збільшення екранів Pro-моделей. Розмір iPhone 16 Pro і 16 Pro Max складе 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Базові ж моделі залишаться без змін.

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