Реліз SE 4 перенесли на 2025 рік, але серію нарешті чекає крупний редизайн.

Хоч Apple і відмовилося від компактної лінійки iPhone Mini, компанія все ще налаштована оптимістично щодо доступних iPhone SE. Наступний девайс лінійки вийде у 2025 році і її чекає крупний редизайн. Надійне джерело розкрило повний список характеристик майбутнього iPhone SE 4.

Наступний iPhone SE майже точно отримає дизайн iPhone 13/14. Тобто апарат матиме 6,1-дюймовий OLED-дисплей (замість 4,7" IPS у SE 2022) з частотою оновлення 60 Гц, Face ID і позбудеться кнопки Home. Але спереду, найімовірніше, буде "чубчик", а не сучасний Dynamic Island.

Плоскі бічні рамки SE 4 будуть виконані з алюмінію, задня панель – зі скла. Розміри корпусу і вага: 148,5 × 71,2 × 7,8 мм і 166 г. Смартфон позбудеться товстеньких рамок зверху і знизу від екрана, а порт USB-С замінить Lightning.

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Також девайс вийде з процесором A16, який нині встановлений в iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, 15 і 15 Plus. Це великий плюс – його запасу продуктивності вистачить на багато років. З інших характеристик: 6 ГБайт ОЗП LPDDR5, до 512 ГБ флеш-пам'яті, батарея 3279 мАг із зарядкою потужністю 20 Вт. Ззаду буде одиночна камера Sony IMX503, така ж встановлена в iPhone 12.

Сама Apple поки що не оголошувала про намір випустити новий iPhone SE, але одну й ту саму інформацію повторюють кілька джерел – імовірність, що прогнози справдяться, доволі висока. У мережі навіть публікувалися фото макетів iPhone SE 4 і чохлів для нього.

Попри те, що iPhone 15 є найнавороченішим смартфоном Apple, користувачі віддають перевагу раритетним девайсам. Опитування показало, що iPhone 12 Mini та iPhone SE 2020 – смартфони, якими користувачі яблучного бренду задоволені найбільше у 2024 році.

Що стосується нових iPhone 16, то їх покажуть у вересні. Цього року Apple хоче зробити основний акцент на камерах. Для цього на корпусі навіть встановлять ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А "прошки" разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом отримають надширококутний сенсор з аналогічною роздільною здатністю.

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