Найкращі телевізори з діагоналлю 75 дюймів у 2026 році: експерти назвали топ-моделі

Це ідеальний вибір для тих, хто планує сидіти на відстані від 1,5 до 3 метрів від екрана.

Телевізори з діагоналлю 75 дюймів стали масовим вибором для віталень і домашніх кінотеатрів, займаючи майже 25% ринку великоформатних екранів. Видання TechRadar протестувало десятки моделей і обрало 5 найкращих пристроїв, розрахованих на різні бюджети та вподобання.

При виборі телевізора фахівці враховували якість зображення, яскравість, контрастність, точність передачі кольорів, ігрові можливості та співвідношення ціни й характеристик. Усі представлені пристрої пройшли практичні випробування та порівняння з конкурентами.

Найкращим телевізором загалом став LG OLED77C5. Він пропонує насичене та деталізоване зображення, практично не поступаючись флагманській моделі з лінійки G5, а також має широкий набір функцій. Однак у моделі є й недоліки: не надто вражаюча якість звуку та відсутність підтримки формату HDR10+.

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Тим, хто шукає більш доступний телевізор, TechRadar рекомендує звернути увагу на TCL QM7K і TCL C7K. Обидва пристрої мають передові характеристики, зокрема підсвічування Mini LED, частоту оновлення 144 Гц, FreeSync Premium Pro та Dolby Vision. Головні недоліки – проблеми з HDR-затемненням у темних сценах та брак басів.

Найкращим телевізором середнього класу визнали Hisense 75U8Q. Його найсильнішими сторонами стали яскраве зображення та широкий набір ігрових можливостей, але обмежені кути огляду та дрижачі динаміки можуть розчарувати.

Серед дорогих моделей з OLED-екраном експерти виділили LG OLED G6. Він відрізняється високою яскравістю, нескінченним контрастом і тонким дизайном, а підставка телевізора виконує роль потужної 4.2-канальної аудіосистеми. Але, бувши топовим флагманом у серії LG, пристрій має преміальну ціну.

Для приміщень із великою кількістю природного світла оглядачі рекомендують Samsung QN90F. Ця модель використовує Mini-LED-підсвічування та унікальну антиблікову технологію, завдяки чому зображення залишається добре помітним навіть у світлій кімнаті. Проте у пристрою немає Dolby Vision.

Раніше експерти обрали 3 телевізори, які найкраще підійдуть для GTA 6. Якщо ви хочете отримати максимум вражень від повернення до Вайс-Сіті, зараз може бути слушний момент для оновлення телевізора.

УНІАН розповідав, як перетворити старий монітор на телевізор без зайвих витрат. Якщо дисплей має хоча б один HDMI-порт, зробити це значно простіше, ніж здається.

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