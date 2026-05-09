Названо найпопулярніший розмір телевізора серед користувачів – і це не 55 дюймів

Якщо ще кілька років тому телевізори з діагоналлю 55 дюймів вважалися основним вибором покупців, то тепер ситуація на ринку змінилася.

Користувачі продовжують купувати телевізори все більших розмірів – і індустрія ТВ офіційно вступила в еру великих екранів. Як йдеться у звіті RUNTO Technology, найпопулярнішим форматом у Китаї вже другий рік поспіль залишаються моделі з діагоналлю 75 дюймів.

Середня діагональ телевізорів досягла 64,3 дюйма – це на 2,6 дюйма більше, ніж торік. На 75-дюймові моделі припало 24,3% усіх продажів, а якщо додати всі телевізори від 75 дюймів і вище, частка вже наближається до 40%.

Найбільш затребуваними форматами стали 55, 65, 75 і 85 дюймів – разом вони забезпечили майже 75% усіх продажів телевізорів у Китаї. При цьому моделі на 98 і навіть 100 дюймів поступово перестають бути рідкістю і все частіше з’являються у звичайних квартирах.

Також аналітики відзначають зростання популярності енергоефективних моделей: їхня частка в роздрібній торгівлі становить 78%, що є значним зростанням порівняно з минулим роком. Mini LED також стають дедалі популярнішими, їхня частка в роздрібній торгівлі становить 26,7%.

Раніше стало відомо, що Samsung вперше за 20 років втратила статус головного виробника телевізорів, поступившись ним китайській TCL. Успіх компанії пов'язують з агресивною експансією на глобальні ринки та активним розширенням модельного ряду, включаючи бюджетні телевізори.

Раніше експерти склали рейтинг найкращих телевізорів для світлих кімнат. При виборі такого телевізора варто орієнтуватися на моделі з високою яскравістю, хорошим захистом від відблисків та сучасними технологіями підсвічування.

Також користувачам розповідали, як налаштувати ідеальну яскравість на телевізорі. Навіть без калібрування та складних меню можна досягти глибшого контрасту та покращеної деталізації зображення.

