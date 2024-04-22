Galaxy S24 FE – один із найочікуваніших смартфонів від Samsung. Це більш доступна версія флагманської серії Galaxy S24, створена на основі відгуків фанатів. Декілька інсайдерів уже повідомили дату релізу – і зливи трохи суперечать один одному.
Згідно зі свіжою інформацією, чекати реліз Galaxy S24 FE варто не раніше листопада-грудня 2024 року. А якщо із запуском будуть проблеми, вихід перенесуть на перший квартал 2025. Нагадаємо, ранні витоки припускали реліз уже цього літа.
Загалом смартфон отримає такий самий дизайн, що і Galaxy S24, але, очікується, що він буде більшим, ніж S23 FE. Дисплей збільшиться з 6,4 до 6,7 дюйма. На низці ринків – наприклад, у США – телефон вийде з процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а фірмовий чипсет Exynos 240 традиційно матимуть апарати для європейського та індійського ринків.
Також смартфону пророкують 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, до 256 ГБ постійної пам'яті та батарею 4500 мАг. А однією з головних переваг над іншими Android-пристроями у своєму класі стане 7 років основних оновлень і патчів безпеки за аналогією з флагманською лінійкою.
Поки що актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S23 FE. У плані дизайну він копія Galaxy S23, але "начинка" простіша, а продають апарат дешевше. Згідно зі статистикою, це був один із найбільш продаваних смартфонів у 2023 році в діапазоні $600-800.
Раніше цього місяця Samsung випустила смартфон-"середняк" Galaxy M55, який у чомусь навіть кращий за Galaxy S24. Апарат підтримує швидку дротову зарядку 45 Вт і має селфі-камеру з рекордною для бренду роздільною здатністю 50 Мп.
На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. Цього літа вийде нове покоління складаних смартфонів і смарт-годинників, а восени очікується реліз Galaxy Ring – дебютної розумної каблучки. Також є інформація, що Samsung підготувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.