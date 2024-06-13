Попри те, що FE є бюджетною моделлю, вона пропонує схожий функціонал із флагманським годинником.

Samsung не стала чекати літньої презентації і представила смарт-годинник Galaxy Watch FE просто сьогодні. Це нова бюджетна модель корейського бренду, яка конкуруватиме із серією Apple Watch SE, повідомляє The Verge.

Новинка вийде тільки в одному розмірі – 40 мм з круглим OLED-дисплеєм на 1,2 дюйма і роздільною здатністю 396×396 пікселів. Попри те, що Watch FE є бюджетною моделлю, корпус має захист від води і пилу за стандартом IP68 і скло Sapphire Crystal, так що пошкодити годинник буде вкрай складно.

Також Galaxy Watch FE має при собі акумулятор 247 мАг, процесор Exynos W920, 1,5 ГБайт оперативної пам'яті і 16 ГБ сховища. Як і флагманські моделі, годинник FE оснащений ЕКГ, Sp02, GPS, моніторингом сну і стресу, спортивними режимами та іншими фішками. Крім того, бюджетний годинник навіть вміє аналізувати склад тіла – уся статистика відсилається одразу в спеціальний застосунок.

Відео дня

Серія Galaxy Watch раніше була відносно доступною порівняно з конкурентами, але за останні роки Samsung помітно підняла стартову ціну свого годинника. Нові Galaxy Watch FE оцінили в 199 доларів – це на 100 доларів дешевше, ніж актуальні Galaxy Watch 6. Пізніше в продажу з'явиться версія з вбудованим модемом LTE за 249 доларів.

Galaxy Watch FE буде найдоступнішим годинником у новій лінійці Galaxy Watch. Решту моделей представлять у липні на презентації Unpacked. З чуток, вони стануть першим годинником Samsung з новітнім 3-нм чіпом, який має суттєво поліпшити продуктивність і збільшити автономність.

Також на літній презентації Samsung покажуть нове покоління складних смартфонів і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце виробника, який оснастять низкою технологій моніторингу здоров'я.

Раніше експерти обрали найкращі розумні годинники та фітнес-браслети у 2024 році. Серед них є як бюджетні девайси, так і преміальні пристрої.

Вас також можуть зацікавити новини: