9 вересня пройшла найбільша презентація Apple у році. Як усі й очікували, компанія показала новенькі айфони: усі моделі отримали нову кнопку, а флагмани рекордно виросли в розмірах. Також оновили годинник і навушники. Розповідаємо про всі анонси в одному оглядовому матеріалі.
iPhone 16 і 16 Plus
Базові моделі – по суті торішні 15 і 15 Plus, але з кількома цікавими апгрейдами. Дисплей став удвічі яскравішим, але залишився 60 Гц, процесор A18 на 30-40% потужніший, камери – ті ж самі, але навчилися знімати макро і розташовані інакше – рівно один над одним, як в iPhone X.
Пристрої отримали одразу дві нові кнопки: так, на ліву грань перекочувала кнопка-гойдалка з iPhone 15 Pro, а праворуч – дебютувала сенсорна клавіша Camera Control для управління камерою.
Також анонсували пачку ШІ-функцій, які з'являться пізніше. Вартість iPhone 16 склала 799 доларів, цінник на iPhone 16 Plus починатиметься з 899 доларів.
iPhone 16 Pro і 16 Pro Max
Дорожчі iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримали збільшені дисплеї – до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, топовий Pro Max став найбільшим Айфоном за всю історію.
Ще у нових флагманів:
- найтонші рамки в смартфонах;
- найпотужніший процесор у смартфонах;
- найкраща автономність серед усіх iPhone.
Ще з'явилася зйомка відео 4K 120 Гц, сенсорна кнопка на правій грані для управління камерою, 48 Мп ультраширококутний сенсор замість 12 Мп і новий ексклюзивний колір – бронзовий "пустельний титан".
Вартість iPhone 16 Pro в початковій конфігурації на 128 ГБ складе 999 доларів. Версія iPhone 16 Pro Max (від 256 Гбайт) обійдеться в $1199.
Ювілейні Apple Watch
Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим дисплеєм і найшвидшою зарядкою в історії гаджета. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.
OLED-екран годинника на 30% більший, ніж у Series 6, і навіть трохи більший, ніж у топових Watch Ultra, а його яскравість порівняно з попередником зросла на 40%. Також годинник зможе виявляти ознаки апное уві сні – стану, за якого людина під час сну перестає дихати більш ніж на десять секунд.
Ціни залишилися тими ж: від 399 доларів у США. У продажу з 20 вересня.
AirPods 4
Базова модель навушників Apple не оновлювалася з 2021 року, тому цьогоріч AirPods 4 вийшли одразу у двох версіях – із шумопоглинанням і без. Вони замінять в актуальній лінійці AirPods 2 і AirPods 3.
Кейс "четвірки" став компактнішим і підтримує зарядку від Apple Watch, мікрофони краще розпізнають голос, також з'явилася підтримка жестів головою: кивком можна відповісти на дзвінок і скинути його.
Класичні AirPods 4 коштують 129 доларів. Версія з шумозаглушенням обійдеться в 179 доларів.
AirPods Max 2
У флагманські AirPods Max другого покоління поставили роз'єм USB-C. Навушники також отримали поліпшене шумозаглушення і адаптивний звук. Усього кольорів тепер п'ять: Midnight, Starlight, Blue, Purple і Orange.
Вартість починається від $550.
Дата релізу iOS 18, iPadOS 18 і watchOS 11
Стабільні версії нових яблучних операційних систем стануть доступні вже 16 вересня. Цього ж дня випустять macOS Sequoia 15. Усі, хто оновився до iOS 17, можуть розраховувати на iOS 18, включно з iPhone XS.
У жовтні вийде оновлення iOS 18.1, в якому з'явиться Apple Intelligence. На старті доступ до ШІ-функцій буде відкритий англійською мовою в США, а в грудні з'явиться ще в п'яти країнах. Наступного року з'явиться підтримка додаткових мов.
Нагадаємо, що на листопад цього року в Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.
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