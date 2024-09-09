А на листопад у Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові комп'ютери і, можливо, планшети.

9 вересня пройшла найбільша презентація Apple у році. Як усі й очікували, компанія показала новенькі айфони: усі моделі отримали нову кнопку, а флагмани рекордно виросли в розмірах. Також оновили годинник і навушники. Розповідаємо про всі анонси в одному оглядовому матеріалі.

iPhone 16 і 16 Plus

Базові моделі – по суті торішні 15 і 15 Plus, але з кількома цікавими апгрейдами. Дисплей став удвічі яскравішим, але залишився 60 Гц, процесор A18 на 30-40% потужніший, камери – ті ж самі, але навчилися знімати макро і розташовані інакше – рівно один над одним, як в iPhone X.

Пристрої отримали одразу дві нові кнопки: так, на ліву грань перекочувала кнопка-гойдалка з iPhone 15 Pro, а праворуч – дебютувала сенсорна клавіша Camera Control для управління камерою.

Також анонсували пачку ШІ-функцій, які з'являться пізніше. Вартість iPhone 16 склала 799 доларів, цінник на iPhone 16 Plus починатиметься з 899 доларів.

iPhone 16 Pro і 16 Pro Max

Дорожчі iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримали збільшені дисплеї – до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, топовий Pro Max став найбільшим Айфоном за всю історію.

Ще у нових флагманів:

найтонші рамки в смартфонах;

найпотужніший процесор у смартфонах;

найкраща автономність серед усіх iPhone.

Ще з'явилася зйомка відео 4K 120 Гц, сенсорна кнопка на правій грані для управління камерою, 48 Мп ультраширококутний сенсор замість 12 Мп і новий ексклюзивний колір – бронзовий "пустельний титан".

Вартість iPhone 16 Pro в початковій конфігурації на 128 ГБ складе 999 доларів. Версія iPhone 16 Pro Max (від 256 Гбайт) обійдеться в $1199.

Ювілейні Apple Watch

Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим дисплеєм і найшвидшою зарядкою в історії гаджета. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.

OLED-екран годинника на 30% більший, ніж у Series 6, і навіть трохи більший, ніж у топових Watch Ultra, а його яскравість порівняно з попередником зросла на 40%. Також годинник зможе виявляти ознаки апное уві сні – стану, за якого людина під час сну перестає дихати більш ніж на десять секунд.

Ціни залишилися тими ж: від 399 доларів у США. У продажу з 20 вересня.

AirPods 4

Базова модель навушників Apple не оновлювалася з 2021 року, тому цьогоріч AirPods 4 вийшли одразу у двох версіях – із шумопоглинанням і без. Вони замінять в актуальній лінійці AirPods 2 і AirPods 3.

Кейс "четвірки" став компактнішим і підтримує зарядку від Apple Watch, мікрофони краще розпізнають голос, також з'явилася підтримка жестів головою: кивком можна відповісти на дзвінок і скинути його.

Класичні AirPods 4 коштують 129 доларів. Версія з шумозаглушенням обійдеться в 179 доларів.

AirPods Max 2

У флагманські AirPods Max другого покоління поставили роз'єм USB-C. Навушники також отримали поліпшене шумозаглушення і адаптивний звук. Усього кольорів тепер п'ять: Midnight, Starlight, Blue, Purple і Orange.

Вартість починається від $550.

Дата релізу iOS 18, iPadOS 18 і watchOS 11

Стабільні версії нових яблучних операційних систем стануть доступні вже 16 вересня. Цього ж дня випустять macOS Sequoia 15. Усі, хто оновився до iOS 17, можуть розраховувати на iOS 18, включно з iPhone XS.

У жовтні вийде оновлення iOS 18.1, в якому з'явиться Apple Intelligence. На старті доступ до ШІ-функцій буде відкритий англійською мовою в США, а в грудні з'явиться ще в п'яти країнах. Наступного року з'явиться підтримка додаткових мов.

Нагадаємо, що на листопад цього року в Apple запланована ще одна презентація, на якій покажуть нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Названо найкращі смартфони 2024 року для різних користувачів і бюджетів