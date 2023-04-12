Всього Xiaomi 13 Ultra матиме чотири сенсори по 50 Мп кожен, включаючи основний Sony IMX989.

Новий камерофон Xiaomi 13 Ultra буде офіційно представлений 18 квітня. Аби підігріти інтерес до презентації, компанія опублікувала добірку фотографій, зроблених на різні камери смартфона.

Всього Xiaomi 13 Ultra отримає чотири сенсора по 50 Мп кожен. Головний з них – дюймовий Sony IMX989. Інсайдери запевняють, що перед нами новий претендент на корону DxOMark.

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Серед інших очікуваних специфікацій смартфона згадуються 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з 2K-роздільою здатністю і частотою оновлення 120 Гц, процесор Snapdragon 8 Gen 2, а також батарея на 4900 мАг зі швидкою бездротовою зарядкою (50 Вт) і швидкої провідний (90 Вт).

Також інсайдери говорили, що 13 Ultra отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх". Очевидно, інженери Xiaomi намагаються досягти виняткових функцій за допомогою нового зум-об'єктива.

Якщо вірити опублікованим напередодні даними, вартість 13 Ultra буде починатися з 6299 юанів (~33 000 грн). Це на 299 юанів дорожче, ніж у тогорічного Xiaomi 12S Ultra. Раніше компанія вже підтвердила, що новинка вийде і на глобальному ринку – а це значить, що ціни за межами Китаю будуть ще вище.

Зі свіжих прикладів – лінійка Xiaomi 13, яка в Європі виявилася мало не вдвічі дорожче, ніж в Китаї. Якщо так, то в Європі за базовий 13 Ultra можуть попросити 1500 євро (близько 60 000 грн) або навіть більше. З такими цінами апарат ризикує виявитися чи не найдорожчим флагманом 2023 року, якщо не брати до уваги складні моделі.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один з найдоступніших Android-смартфонів на ринку. Попри наднизьку вартість (близько 3500 грн), бюджетник отримав декілька цікавих особливостей.

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