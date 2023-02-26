Характеристики від китайських версій не відрізняються, але коштувати вони будуть приблизно в два рази дорожче.

Компанія Xiaomi офіційно представила глобальні версії своєї найновішої лінійки флагманських смартфонів Xiaomi 13. Ціни – істотно вище, ніж у китайських версій, а на вибір конфігурацій покупцям запропоновано мінімум.

Характеристики від китайських версій теж не відрізняються:

Базовий Xiaomi 13 оснащений 6,36-дюймовим AMOLED-екраном з частотою 120 Гц, флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 2, 12+512 ГБ пам'яті в топі та батареєю на 4600 мАг з зарядкою 67 Вт. Камери: основна Sony IMX800 на 50 Мп + 12 Мп (ширік) + 10 Мп (3х зум).

Xiaomi 13 Pro виглядає цікавіше завдяки збільшеному до 6.73 дюймів екрана, акумулятору на 4820 мАг і зарядці 120 Вт. Краще у нього й камери: 50+50+50 Мп, що включають топовий сенсор Sony IMX989, ширік і 5х зум.

Вартість Xiaomi 13 в Європі буде починатися від 999 євро (~39 000 грн). За базову модель Xiaomi 13 Pro попросять вже 1299 євро (~50 000 грн). Такі ціни роблять флагмани мало не найдорожчими в Європі. Наприклад, OnePlus 11 з 16 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ ПЗУ в Європі пропонується за 875 євро, тоді як Galaxy S23 Ultra з 256 ГБ ПЗУ можна придбати за 1180 євро.

Старт продажів пристроїв намічений на 8 березня. Стандартний Xiaomi 13 буде доступний в чорному, білому і зеленому кольорах корпусу, тоді як Pro-версія тільки в чорному і білому.

"Вбивця" флагманів Apple і Samsung від Xiaomi теж на підході

Також Xiaomi найближчим часом анонсує свій новий флагманський смартфон з камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. За словами інсайдерів, новинка отримає нову перископічну камеру, і вона "шокує всіх"

Очікується, що в Китаї Xiaomi 13 Ultra буде коштувати 8000 юанів, або приблизно 42 500 грн за версію з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті. Це на 1000 юанів дорожче попередника в особі Xiaomi 12S Ultra в такій же конфігурації.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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