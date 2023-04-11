Презентація флагмана відбудеться 18 квітня. Його продаватимуть на глобальному ринку.

Новий камерофон Xiaomi 13 Ultra буде офіційно представлений наступного тижня. Незадовго до анонсу в мережу витекли конфігурації пам'яті і ціни пристрою, а також його якісні рендери.

Згідно з інформацією китайських ЗМІ, базова модель матиме 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ пам'яті та коштуватиме 6 299 юанів (близько 33 800 грн). Модель 12/256 ГБ коштуватиме 6799 юанів (~36 400 грн), а топова версія 16/512 ГБ – 7499 юанів (~40 000 грн). Це на 299 юанів дорожче, ніж у торішнього Xiaomi 12S Ultra.

Раніше компанія вже підтвердила, що Xiaomi 13 Ultra, на відміну від Xiaomi 12S Ultra, вийде на глобальному ринку. А це означає, що ціни за межами Китаю будуть ще вище. Зі свіжих прикладів – лінійка Xiaomi 13, яка в Європі виявилася мало не вдвічі дорожче, ніж в Китаї. Якщо так, то в Європі за базовий Xiaomi 13 Ultra можуть попросити 1500 євро (близько 60 000 грн) або навіть більше.

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З такими цінами прийдешній Xiaomi 13 Ultra ризикує виявитися чи не найдорожчим флагманом 2023 року, якщо не брати до уваги складні моделі.

Також в мережі опублікували якісні рендери Xiaomi 13 Ultra, головною фішкою якого стануть просунуті камери. Для селфі в ньому буде встановлений датчик на 32 Мп, а в складі основної чотири сенсори – кожен по 50 Мп.

Очікується, що апарат отримає 6.7-дюймовий AMOLED-дисплей з 2K-роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц, чіп Snapdragon 8 Gen 2, а також батарею на 4900 маг зі швидкою бездротовою зарядкою (50 Вт) і швидкої провідний (90 Вт).

Інші цікаві моменти: підтримка сучасного Wi-Fi 7, захист від пилу і вологи за стандартом IP68, просунутий вібромоторчик X-axis і Android 13 "з коробки". Офіційна презентація Xiaomi 13 Ultra має відбутися 18 квітня.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

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