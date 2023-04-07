Попри наднизьку вартість, бюджетник C51 отримав кілька цікавих "фішок".

Хіаомі вивела на ринок новий доступний смартфон від свого суббренду Poco – Poco C51. Він прийшов на зміну Poco C50, який дебютував на початку року, але начинка у нового телефону краще.

Дизайн – головна фішка новинки. Бюджетник Poco C51 не отримав фірмове жовте забарвлення Poco Yellow, але натомість виділяється "шкіряною" задньою панеллю. Водночас, це перший за довгий час смартфон бренду на чистому Android 13 (GO) без фірмової оболонки MIUI.

Що всередині:

екран 6.52", IPS, HD+, 60 Гц;

процесор MediaTek Helio G36;

4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої флеш-пам'яті;

батарея 5000 мАг, зарядка 10 Вт;

фронтальна камера на 5 Мп, задня – 8 Мп, є датчик глибини.

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У смартфона також є сканер відбитка пальців, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також Wi-Fi 802.11 АС і Bluetooth 5.0. Виробник обіцяє для Poco C51 не менше двох років підтримки оновленням системи безпеки.

Смартфон вже надійшов у продаж в Індії за 8,5 тис. рупій (близько 3800 грн). Чи буде він продаватися в Європі, поки неясно. У будь-якому випадку скоро його напевно можна буде знайти на торгових майданчиках по типу AliExpress.

Раніше інший бренд Xiaomi – Redmi – випустив антикризовий 50-доларовий монітор для роботи. У новинці VA-матриця на 22 дюйми з Full HD-роздільною здатністю і частотою оновлення екрана трохи вище стандартної – 75 Гц.

А тим часом сама Xiaomi готується до виходу свого нового камерофона 13 Ultra. Компанія підкреслила, що новинка буде продаватися на глобальному ринку, а по частині фото все повинно стати ще краще. Співпраця з Leica теж триває.

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