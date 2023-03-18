Обов'язкове оновлення істотно уповільнює роботу SSD і відправляє ПК в "синій екран смерті".

Рідкісне оновлення Windows 11 обходиться без змін в роботі системи. Не став винятком й березневий патч безпеки під номером KB5023706 – користувачі скаржаться на багаторазове уповільнення роботи SSD, також нерідкі "сині екрани смерті".

Судячи з повідомлень на Reddit, часом швидкість довільного запису падає в 2-4 рази. Також, у деяких випадках, погіршуються показники читання даних і час завантаження системи (наприклад, з 14 до 30 секунд). При цьому, найчастіше проблема виявлялася у власників заліза ADATA.

У Microsoft заявили, що компанія в курсі проблеми й вже працює над її вирішенням. Як тимчасове рішення "постраждалим" рекомендується використовувати інструменти копіювання, що не залучають сховище кеша. Також можуть допомогти наступні інструменти командного рядка:

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robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Microsoft поки не уточнює, коли ця проблема буде виправлена. Користувачі Windows 11 поки що знайшли єдиний вихід з цієї ситуації – "відкотитися" до попереднього патчу.

Що ще нового в Windows 11

Нагадаємо, наприкінці лютого Microsoft представила перше в 2023 році велике оновлення для Windows 11. Основна нова фішка – оновлений пошуковик Bing з вбудованим чат-ботом ChatGPT інтегрували прямо в панель завдань. Тепер користувач може почати чат з ботом, натиснувши на іконку Bing.

З інших корисних нововведень варто виділити вбудовану функцію запису екрана – нова фіча стала частиною стандартного додатка Snipping Tool ("Ножиці"). Попри надпопулярність Windows, система до останнього не мала вбудованої функції запису скрінкастів.

Раніше УНІАН розповідав про спосіб встановити Windows 11 на старий пристрій, який не відповідає мінімальним системним вимогам. Йдеться про полегшену версію ОС під назвою Tiny11, яка майже не витрачає оперативну пам'ять і займає вдвічі менше місця на диску, ніж зазвичай.

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