Такий аксесуар продається на Aliexpress за ціною до 1000 грн.

На платформі TikTok завірусилися ролики з цікавим гаджетом під назвою Universal 400Х DH. Це накладний мікроскоп для айфонів, який завдяки 400х наближенню дозволяє знімати чітко найдрібніші об'єкти: від крил комара до головки сірників.

На практиці, це звичайний пластиковий чохол з алюмінієвою верхньою панеллю. До нього кріпиться спеціальний блок з об'єктивом підсвічуванням і портом USB-A. Якщо є охота, блок можна зняти, продовживши користуватися чохлом.

Великий інтерес до незвичайного девайсу викликаний релізом нового Galaxy S23 Ultra: він отримав сетап з чотирьох камер, включаючи два телеоб'єктиви, який дозволяє домогтися 100-кратного наближення. Водночас фанатам Apple доводиться задовольнятися 3-кратним оптичним зумом і 15-кратним цифровим зумом, який стоїть в iPhone 14 Pro / 14 Max.

Такий аксесуар продається на Aliexpress за ціною 960 грн. В асортименті доступні моделі для всіх актуальних смартфонів Apple, починаючи з 11-модельного ряду iPhone і закінчуючи останніми айфонами.

Добірка цікавих і корисних гаджетів 2023 року

Раніше в поле нашого зору потрапила унікальна бездротова мишка з вбудованим USB-хабом. По-справжньому корисний аксесуар для тих, хто вічно втрачає перехідники та адаптери.

Також УНІАН розповідав про "невбивний" смартфон від Blackview з батареєю на півтора місяця. Номінально він коштує 300 доларів, але на AliExpress телефон можна придбати за $175 протягом обмеженого періоду часу.

Якщо ви в пошуках оригінальних навушників, то асортименті Logitech з'явилися моделі з амбушурами, які "плавляться" у вухах, тим самим приймаючи ідеальну для свого власника форму. А у Xiaomi є бездротові навушники, які передають звук не в вуха, а в череп.

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